桃園舉債550億每人背債2.4萬 議員批中央補助不公

桃園市議會今天上午進行市政府財政局、主計處工作報告，市議員紛紛發言質詢，桃園市負債節節攀升，至今年3月負債高達550億元、市民一出生每人背債2.4萬元，桃園創稅名列前茅、中央補助卻六都最低，批評中央統籌分配及補助對桃園不公平，要求市長鄭文燦以其中央人脈爭取中央補助。

市政府財政局長歐美鐶表示，中央統籌分配不公平，桃園無法接受，以升格六年比較，其他5都負債平均增加463億元，最多增加1000多億元，桃園因為改制升格後，需要建設讓人民有感，桃園舉債增加，6年負債平均增加228億元，今年3月負債550億元，因為基期較低，相較其他五都仍最低，且舉債高峰期過後，將來有還債能力，舉債翻倍說法不公平。

市議員表示，至今年3月，桃園財政非自償性債務360億元、短期債務190億元，總共負債高達550億元，與107年負賣260億元相比，桃園市至今舉債達550億元，3年多來舉債增加290億元，六都第一。議員並批評，市民一出生就要每人負債達2.4萬元，但是敬老金等福利卻縮水。

歐美鐶表示，多年來各建議修正財政收支畫分法，中央設算營業事業營業額占50%獨厚北市，標準須要檢討，為爭取中央統籌分配補助，市長鄭文燦、市議長邱奕勝亦率員北上爭取，目前桃園負債550億元，最近稅收增加、桃園公庫節餘下，負債降為530多億元，相比高雄市負債2529億元、台南市負債591億元，桃園舉債還是六都最低，再者其他五都人均每人負債3.2萬至9.2萬元，桃園人均每人負債2.4萬元卻仍是六都最低。