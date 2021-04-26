平鎮新富市場停車費月租3600元 議員批遠高出市場行情

桃園平鎮新富市場大樓被投訴停車費太貴，市議員黃敬平指出，根據附近里長調查，新富市場大樓汽車停車費月租3600元，但周邊停車場最多只要2700元，要求承租廠商全聯檢討，停車費應參考周遭行情。經發局市場科長陳珏寧表示，將再與得標廠商全聯討論降價的可能，希望在民眾使用及停車率上取得平衡。

平鎮區新富市場委託管理案去年12月23日決標給全聯，決標金額6390萬元，履約期限8年，每年權利金852萬元，相當於每個月71萬元；新富市場停車空間為地下1、2層以及地上4、5層、頂樓，汽車停車位215格，機車173格。

新英里里長秦耀舜實地調查附近公私停車場費率，新富市場周邊停車場每小時停車費是20至30元，月租費是1500至2700元，而新富市場興建期間位在中豐與環南路口的臨時停車場是每小時10元、月租1200元，但新富市場月租費高達3600元，遠超出市場行情900至2100元。

黃敬平說，新富市場停車場具公共服務性質，月租卻遠超出市場行情，幾乎是桃園區藝文特區或是火車站附近的費率，甚至中壢銀河廣場都沒有這麼貴。他說自己在當地也有租私人停車位，一個月1500元，後來即使地主調漲也只有1800元，新富市場停車格的價格等同是他租金的2倍。

黃敬平指出，周遭路邊停車位本來可以免費停車，停車場大樓蓋好後卻一律都畫紅線，或改成收費停車格，根本是對里民剝兩層皮，引發里民集體抗議；業者說管銷、人事、水電開銷大，但新富市場不是業者興建，頂多加裝門擋或柵欄，這些東西成本頂多10萬元，難道這些錢都要轉嫁到消費者身上嗎？

秦耀舜表示，當初市府和業者完全沒到場實際訪價，市府不斷強調價格有經過可行性評估，若價格太高會被市場機制淘汰，但好不容易蓋好一個停車場，卻要里民抵制「不是很好笑嗎？」