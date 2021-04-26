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趕辦石門水庫下層取水口 北水局：5月底前完成

中央社 / 桃園26日電

水利署北區水資源局今天表示，趁著石門水庫低水位時，北水局從23日備妥施工機具進場作業，趕辦分層取水工下層取水口施工，預定5月底前完成，完工後將可讓水庫供水更加方便。

北區水資源局上午發布新聞稿表示，93年艾利颱風造成石門水庫原水濁度飆升，使桃園地區停水長達18天。為解決水庫原水高濁度影響供水問題，因此在石門大壩左岸增設分層取水工。

北水局指出，分層取水工採豎井設置標高220公尺、228公尺 及236 公尺的三層取水口，可視水庫水質狀況取水，在高濁度期間取代標高195 公尺的石門大圳取水口。

北水局說，相關作業從95年6月動工，歷時3年半施工，98年底啓用時，上、中層取水口已完工，但標高220公尺的下層取水口，須在庫水低於標高218公尺才能作業，雖然在100年及104年曾因水位下降進場作業，但後續又因集水區連續下雨，水位回升而作罷，因此至今未完成。

北水局表示，石門水庫水位在今天上午已降至216.63公尺，北水局於23日，水位低於218公尺已備妥施工機具進場作業，預計5月底前趕工完成，完工後將可以讓未來水庫供水作業更加安全可靠。

石門水庫 水資源 停水

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