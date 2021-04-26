竹市「回收生活節」開跑 資源物可兌換現金抵用券

資訊產品衍生的廢棄物量逐年增長，新竹市環保局2018年開辦「回收生活節」，至今回收廢可攜電腦2475台、廢鍵盤3170台、廢電扇1007台及廢乾電池3384公斤，成果亮眼，今年活動邁入第四年，於今天開跑，民眾6月底前到各3C賣場、量販店提交資訊類廢棄物，可兌換10元到100元不等的現金抵用券，希望喚起民眾資源回收意願。

環保局指出，經統計，每年「回收生活節」兌換人數都逐年成長，2018年1016人、2019年1133人、2020年1651人，2018、2020年額外指定回收項目也創亮眼佳績，包括2019年回收廢光碟片371.7公斤、2020年回收廢電視機295台及廢主機600台。

環保局今年結合大潤發新竹湳雅店、愛買新竹店、NOVA新竹店、順發新竹店、順發經國店等5家業者辦理「2021回收生活節」，民眾持廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢顯示器、廢鍵盤、廢電扇及廢乾電池等6類資源回收物即可兌換現金抵用券。

兌換標準為廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦1台100元、廢顯示器1台100元、廢鍵盤1台10元、廢電扇1台50元、廢乾電池1公斤20元（0.5公斤10元），現金抵用券視同現金，限於各辦理回收之3C賣場或量販店直接購物折抵使用，使用期限至明2022年年6月30日止，每人每項資源物限兌換3份，數量有限兌完為止。