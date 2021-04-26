聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市「回收生活節」開跑 資源物可兌換現金抵用券
資訊產品衍生的廢棄物量逐年增長，新竹市環保局2018年開辦「回收生活節」，至今回收廢可攜電腦2475台、廢鍵盤3170台、廢電扇1007台及廢乾電池3384公斤，成果亮眼，今年活動邁入第四年，於今天開跑，民眾6月底前到各3C賣場、量販店提交資訊類廢棄物，可兌換10元到100元不等的現金抵用券，希望喚起民眾資源回收意願。
環保局指出，經統計，每年「回收生活節」兌換人數都逐年成長，2018年1016人、2019年1133人、2020年1651人，2018、2020年額外指定回收項目也創亮眼佳績，包括2019年回收廢光碟片371.7公斤、2020年回收廢電視機295台及廢主機600台。
環保局今年結合大潤發新竹湳雅店、愛買新竹店、NOVA新竹店、順發新竹店、順發經國店等5家業者辦理「2021回收生活節」，民眾持廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢顯示器、廢鍵盤、廢電扇及廢乾電池等6類資源回收物即可兌換現金抵用券。
兌換標準為廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦1台100元、廢顯示器1台100元、廢鍵盤1台10元、廢電扇1台50元、廢乾電池1公斤20元（0.5公斤10元），現金抵用券視同現金，限於各辦理回收之3C賣場或量販店直接購物折抵使用，使用期限至明2022年年6月30日止，每人每項資源物限兌換3份，數量有限兌完為止。
環保局長江盛任表示，資訊產品衍生的廢棄物量逐年增長，但資訊類物品內部可能含有易汙染環境的重金屬，不當拆解或棄置將對環境及人體造成無可挽回的傷害。希望藉由「回收生活節」鼓勵民眾以「回收代替棄置」，同時提醒民眾也可將廢資訊物品交由清潔隊資源回收車或合法回收業者處理，切勿當成一般垃圾丟棄，共同維護環境品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言