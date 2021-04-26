竹縣芎林發現僅存17米高紅磚方形煙囪 將重整對外開放

新竹縣芎林鄉上山村舊名為「打磚窩」，過去紅磚產業盛行，芎林鄉社區規畫師林賜霞在人煙稀少的竹林中，發現一座廢棄許久的17米高紅磚方形煙囪，也是目前縣內唯一的方形煙囪，是相當珍貴的文化資產，社規師向新竹縣政府提出「芎林打磚窩地標重現」計畫，將整頓周邊環境，重現打磚窩昔日地標的風貌。

社規師林賜霞表示，當地土質細緻且黏性度頗高，因此早期許多村民在此地打泥磚，1931年時芎林有煉瓦廠三家、瓦窯三座，煉瓦業維持相當一段時期的景氣，而這座紅磚煙囪是她去年參與文化局社區影像培力營時發現的，並拍攝了紀錄片。

該煙囪在1964年建造，由金接成磚瓦廠第二代徐錦龍所帶著全家，從砍竹、搭鷹架、用紅磚堆砌，在沒有任何機具輔助的狀況下，耗費多時純手工完成這座17米高的四方紅磚煙囪，當時成為磚窯廠的精神象徵，也是打磚窩的地標，但隨著房舍建築形式的改變，越來越少人使用傳統紅瓦，傳統手工製磚業沒落，這座紅磚煙囪也跟著走入歷史，靜靜地聳立在山坡上的竹林中。

縣府表示，為了讓在地文化資產能再次被大眾看到，社規師找到煙囪主人金接成磚瓦廠業主徐鏡銘，徐表示樂意無償提供土地，再由社規師提出「芎林打磚窩地標重現」計畫。