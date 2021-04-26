聽新聞
test
0:00 / 0:00
一家人下車買農產忘關頭燈 電瓶沒電急call警救援
桃園一名60歲黃姓男子昨下午與家人到桃園市復興區出遊，返程時行經復興區台7線11公里附近時，因車子電瓶沒電發不動向警方求援，大溪分局三民派出所獲報後，員警以巡邏車電瓶接線供車輛復電，協助黃民將車輛發動，讓其能順利返家。
警方表示，黃姓民眾和妻子兩人昨早上開車載孫子及媽媽到復興區出遊，一家人於午後準備返程，沿著台7線（北橫公路）往大溪方向行駛，途中見路旁有許多商家販賣農產品就下車採購卻忘了關頭燈。
一家人採買近1小時後準備返家，車子卻發不動，假日也不容易找拖吊車或修理廠前來，此時天空又下起毛毛細雨，黃男擔心車內老小久候不適只好求助警方，警方以巡邏車電瓶接線，黃民車輛也順利啟動，一家人得以順利返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言