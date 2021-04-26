一家人下車買農產忘關頭燈 電瓶沒電急call警救援

桃園一名60歲黃姓男子昨下午與家人到桃園市復興區出遊，返程時行經復興區台7線11公里附近時，因車子電瓶沒電發不動向警方求援，大溪分局三民派出所獲報後，員警以巡邏車電瓶接線供車輛復電，協助黃民將車輛發動，讓其能順利返家。

警方表示，黃姓民眾和妻子兩人昨早上開車載孫子及媽媽到復興區出遊，一家人於午後準備返程，沿著台7線（北橫公路）往大溪方向行駛，途中見路旁有許多商家販賣農產品就下車採購卻忘了關頭燈。

一家人採買近1小時後準備返家，車子卻發不動，假日也不容易找拖吊車或修理廠前來，此時天空又下起毛毛細雨，黃男擔心車內老小久候不適只好求助警方，警方以巡邏車電瓶接線，黃民車輛也順利啟動，一家人得以順利返家。