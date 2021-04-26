鳥媽號誌上孵蛋 熱心人通報議員救下「都是為你好」

救援超過千隻浪貓的動保界愛心人士使大毛25日發現新竹市一處號誌燈桿上的紅鳩小鳥窩鳥媽媽正在孵鳥蛋，但號誌下方人車攘往熙來，有危險性，急忙通知新竹市議員陳建名，所幸經市府交通處協助，及時將鳥救下讓獸醫照顧；這段過程由陳建名ＰＯ上臉書，呼籲大家留心危險處的鳥兒，獲得網友好評，大讚「好有愛」。

陳建名指出，其實號誌燈維護作業偶爾都會遇到鳥築巢，剛好藉由這次事件建立管道，未來若遇到類似情形，就可將動物送來使大毛這邊讓獸醫照顧。人類再一次自以為是地採取了「我都是為你好啊」的強硬措施，希望鳥兒不要介意。

這篇文章獲得網友關注，不少人留言「我贊成這是～最安全的方法」、「尊重每一個生命～」、「他（鳥）也是我們的小市民，只是下次鳥媽媽要選個好地方落腳蛤，辛苦你們了！」