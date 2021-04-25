苗栗後龍鎮好望角再添亮點 「牧羊古道」走讀地方故事

苗栗縣後龍鎮好望角「牧羊古道」，曾是居民早期靠海生活，及放牧養羊必經之路，舊稱「羊仔路」，苗栗縣社區大學海岸守護志工、苗栗縣海岸協會合作，經5個多月手作修護完成，好望角地增添一條林蔭步道，未來也朝海岸環境學習步道發展，兼具遊憩與教育的雙重功能。

牧羊古道在新竹林管處1323號保安林，早期當地居民靠海吃飯，利用到海邊撿拾魚貝類、種植各種作物，並以牧羊為主要產業，但因產業及交通路線變遷，古道逐漸沒落，去年10月開始以手作工法修護，今年2月間苗栗社大、苗栗縣海岸協會認養維護，今天起辦理1周走讀導覽，反應相當熱烈。

今天首發走讀導覽活動，志工上午9點帶領民眾從好望角番薯園出發，從牧羊古道山上入口下行，走完730公尺後，銜接到海瓜子保育區，然後再往南走到大媽祖石雕所在的清海宮，再銜接舊海線鐵路一號隧道，穿越隧道後銜接大崙濱海農路回到番薯園，全程約3個小時，介紹古道及周邊景點的歷史與特色。