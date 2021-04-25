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楊長鎮敬拜伯公 表達對土地尊敬及感恩之情

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
客委會今天在苗栗縣銅鑼鄉興隆村蘇屋伯公，舉行「敬伯公」儀式，表達對土地尊重與感謝之意。記者范榮達／攝影
客委會今天在苗栗縣銅鑼鄉興隆村蘇屋伯公，舉行「敬伯公」儀式，表達對土地尊重與感謝之意。記者范榮達／攝影

客家桐花祭各項活動熱鬧滾滾，但客委會每年要選擇一處傳統石頭或石板伯公舉辦「敬伯公」，今天在苗栗縣銅鑼鄉興隆村蘇屋伯公登場，客委會主委楊長鎮表示，拜伯公同時可以欣賞到桐花之美，表達對這片土地的尊敬及感謝之情。

敬伯公由楊長鎮主祭，立委陳超明、苗栗縣副縣長鄧桂菊、銅鑼鄉長謝昌年、苗栗縣議員羅貴星等人陪祭，客家八音古樂演奏下，獻上早年客家先民開山打林依賴的油桐、香茅油、樟腦、生薑、茶葉、蔬果農作，感念天地福澤，也虔誠向伯公祈求疫情早日結束，台灣普降甘霖。

楊長鎮說，客家人早年開山打林、開山吃山，現代工商社會，雖許多人搬離，但油桐花開時節，再次提醒客家人，必須感念當年養育祖先的重要土地與山林，因此客委會每年都會找一處有客家傳統的石頭或石板伯公，感念天地、神明及伯公的庇佑，表達對土地尊敬及感謝之情

客委會指出，客家人將土地公尊稱為「伯公」，在過往開山打林年代，客家先民在庄頭、庄尾地界，以石頭堆疊或石像設立伯公廟，晨晚上香問候，作為心靈的寄託，偏遠山區或鄉間有「家伯公」的存在，這些是創始之初就是家族祭祀，形成家族最親近的神祉。

今年客委會「敬伯公」的蘇屋伯公，即是「家伯公」，祠室為燕尾式石室祠，燕尾浮雕紋飾，祠室內「福德正神香位」神位牌直接刻於龕壁，祠門刻有「福是蒼天降，神能大地靈」聯文，祠室後方以卵石鋪面堆砌「化胎」，象徵承受天地之氣、孕育萬物，護佑家宅安穩的意涵。

客委會今天在苗栗縣銅鑼鄉興隆村蘇屋伯公，舉行「敬伯公」儀式，表達對土地尊重與感謝之意。記者范榮達／攝影
客委會今天在苗栗縣銅鑼鄉興隆村蘇屋伯公，舉行「敬伯公」儀式，表達對土地尊重與感謝之意。記者范榮達／攝影

客委會 桐花祭 苗栗縣

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