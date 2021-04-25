古有六尺巷今有苗栗高商退縮1.5公尺 行人安全通過樂

國立苗栗高商外忠貞路是市區通往明仁國中、貓裏山公園要道，卻未設有人行道，校方配合縣政府，校務會議無異議通過，決定圍牆退縮1.5公尺，設置人行道及陸橋，避免人車爭道處境，提供用路人多一層安全保障。

苗栗縣政府工務處向營建署爭取「苗栗縣學校、醫院行人空間及易肇事路口周邊改善計畫」，盤點全縣7鄉鎮市、23處易肇事路口， 核定6100萬元打造人本環境，其中，地方迭有反映的忠貞路沒有人行道的問題，苗栗高商校長黃國峰表示，校務會議無異議通過，「校方樂觀其成」！

工務處指出，23處易肇事地點，包括頭份市上公園、頭份國小、頭份國中、信義國小，後龍鎮後龍國小，造橋鄉造橋國中、卓蘭鎮卓蘭國小、苑裡鎮李綜合醫院、通霄鎮通霄國小、通霄國中，苗栗市文山國小、苗栗高中、苗栗高商、建臺中學、大千醫院等處路口，透過工程手段，改善路口行人通行環境。

其中，苗栗高商周邊道路人行環境案，校方同意無償使用校區土地，提供實體人行道及圍牆復舊，有效解決苗栗高商、明仁國中師生長期人車爭道的潛在危險，更可結合貓裏山公園步道，形成完整行人散步休閒環境，一舉數得。