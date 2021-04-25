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母親節倒數手工玫瑰買氣差 憨兒心碎：我摺得不好看嗎？

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
真善美社會福利基金會義賣憨兒的手工玫瑰花已經10年，今年受到疫情影響，目前僅售出2000朵。記者朱冠諭／攝影
真善美社會福利基金會義賣憨兒的手工玫瑰花已經10年，今年受到疫情影響，目前僅售出2000朵。記者朱冠諭／攝影

真善美社會福利基金會義賣憨兒的手工玫瑰花已經10年，每年約手工製作2萬朵，但今年受到疫情和近期重大災難新聞影響，距離母親節倒數2周，目前僅售出2000朵，連續合作6年的中壢地區郵局得知困境，攜手合作推銷，目前在中壢、內壢地區20家郵局都可購買憨兒手工玫瑰，希望在母親節前能銷售一空。

義賣的每朵花都是憨兒們認真完成的商品，憨兒小真平均36秒鐘就能完成一朵花，每年在母親節義賣花朵的節日，她就特別有成就感，但今年義賣狀況不佳，看著堆積如山的手工花朵，心情低落的小真不時追問「是我摺的花不好看嗎？」讓老師們無比心酸。

中壢郵局連續7年協助基金會義賣，得知今年手工花朵義賣狀況差，主動擴大義賣行列，從中壢擴及至內壢區共有20家支局，希望能更有效的幫忙憨兒們推廣手工玫瑰花。

基金會指出，疫情確實影響買氣，加上也無活動可外出兜售，只能趁母親節呼籲民眾認購，一起到郵局來做公益，目前訂價玫瑰花1組2朵30元，今年特別推出「花」百元送醫護專案，每束只要100元，希望大家共襄盛舉。

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