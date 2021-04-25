苗栗4月雪浪漫見證 36對新人結連理

苗栗山區桐花盛開白了山頭，36對新人今天於「四月雪」浪漫見證下，牽手走紅毯，他們「添燈」、敲響「幸福鐘」，獻上「第一支舞」，並由結婚42年的苗栗縣長徐耀昌、蔡麗卿夫妻帶領，新人擁吻久久，互許誓言「執子之手、與子偕老」。

客家桐花婚禮是桐花祭重頭戲，去年受疫情影響取消，今年恢復辦理，「花樹下‧情桐意合」的主題，36對新人參加，其中3對是醫護人員，縣府感念他們防疫辛苦，特別與婚紗業者提供免費婚紗，其中一對新人相遇很奇妙，新娘的妹妹是媒人，並與小姑同事，新郎、新娘一拍即合，因防疫影響原本結婚計畫，卻促成於桐花婚禮結連理。

另一對新人，新郎是復健師、女生是病患而結緣；第三對新娘因在日本工作過，一口流利日語，回台在日文補習班工作，新郎博士班剛畢業想學日語，第一天上課，新娘幫忙量體溫，兩人相遇互相留下深刻的印象，從此新郎刻意提前去上課，希望有更多相處的時間，也結下姻緣。

其他33對新人有的是同學、鄰居，離開後再相遇擦出火花，也有親友、同事介紹，決定牽手一輩子，徐耀昌今天開心宣布，桐花婚禮今年是第16個年頭，共促成1250對佳偶，今天桐歡婚禮有6對花童，其中2對就是桐花婚禮結婚的小孩，更別具意義。