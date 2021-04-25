保留珍貴歷史、新竹縣耗時5年續修縣志 年底將全數出版

為保留新竹縣珍貴的歷史記述，新竹縣政府著手《續修新竹縣志》，歷經5年、近百位學者教授參與協助，第一本〈卷二．土地志〉本月先行問世，後續各卷將陸續出版，全套共9卷40篇，約300萬字，預計今年12月全數出版，未來民眾有機會在各大圖書館及獨立書店，一同見證及收藏新竹縣過往記憶。

文化局表示，此次《續修新竹縣志》（1992年至2015年），聘請曾任國立臺北大學人文學院院長及日本京都大學的博士張勝彥教授擔任總編纂，率領編纂團隊擔任各卷主持人，自2016年起草編纂。

張勝彥指出，新竹縣具北臺重鎮、交通位置重要、物產豐富、族群多元等特色，自1991年起，縣府訂定「綠能光電」、「生技醫療」、「文化創意」、「觀光旅遊」、「精緻農業」等五大產業為發展主軸，展開全面性軟硬體建設，多年來已展現極具特色的地方人文風情，為清楚記載20多年來的發展與變遷，有續修縣志的必要。

文化局長李安妤表示，出版第一本〈卷二．土地志〉為國立臺灣師範大學教授韋煙灶主持，撰修團隊藉著地理資訊系統（GIS）強大的空間資訊處理與統計能力，呈現人地互動特色，除文字敘述外，充分利用繪製主題地圖、統計圖表、照片及遙測影像地圖等，運用田野調查，完整呈現新竹縣地理環境及其變遷的面貌。