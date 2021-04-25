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台灣燈會主燈搭配竹夏星夜季 6月12日起新竹高鐵站登場

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
主燈「乘風逐光」透過傳統與機械的展示，呈現如風一般的律動及科技感，帶給民眾不同體驗。圖／豪華朗機工提供提供
主燈「乘風逐光」透過傳統與機械的展示，呈現如風一般的律動及科技感，帶給民眾不同體驗。圖／豪華朗機工提供提供

2021台灣燈會因疫情影響停辦，主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前廣場展出，新竹縣政府也規畫在6月12日至27日，舉辦為期16天的「竹夏星夜季」活動，除展示主燈及7組微風光影燈組，還安排一系列表演活動及文創市集，主燈設計團隊近日已在活動場地進行主燈基座定位，接著要開挖基地、立樁，預計5月中陸續安裝。

「乘風逐光」由知名科技藝術家團隊「豪華朗機工」，豪華朗機工共同創辦人張耿華指出，今年台灣燈會原預計於新竹市登場，但因疫情停辦，燈藝於全台各地展出，主燈及7組微風光影燈組則移往新竹縣。

張耿華說，設計主燈時蒐集了新竹地區的歷史、文化、工藝資料，特別使用北埔出產的108根竹子打造竹藝燈籠，呈現傳統線條，也運用新竹市的玻璃、新竹風及科技城的自動控制、精密製造，打造超過15公尺模擬風動的藝術裝置。

此次主燈不同於往年主燈以生肖為主題，反而透過傳統與機械的展示，呈現如風一般的律動及科技感，帶給民眾不同體驗。

縣府交旅處指出，「竹夏星夜季」活動與主燈同步展開，地點位於高鐵新竹站4號門對面廣場，占地有1.7萬平方公尺，縣府團隊將逐一現勘停車場、服務設施、舞台的定位；工務處也將協助主燈配管、地坪修繕等整備作業。

文化局表示，6月13到15日活動期間，有優人神鼓、Foca福爾摩沙馬戲團、朱宗慶打擊樂、藝人萬芳、理想混蛋樂團及「春風樂語•好客新曲」等節目，端午節當天，將由明華園演出經典劇目「白蛇傳」，邀請民眾共襄盛舉，度過熱鬧且有別傳統慶祝方式的端午假期。

主燈設計團隊近日已在活動場地進行主燈基座定位，接著要開挖基地、立樁，預計5月中陸續安裝。圖／新竹縣政府提供
主燈設計團隊近日已在活動場地進行主燈基座定位，接著要開挖基地、立樁，預計5月中陸續安裝。圖／新竹縣政府提供

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