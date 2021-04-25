遠東巨城購物中心將滿十歲 生日慶有一系列優惠活動

Big City遠東巨城購物中心自2012年4月28日正式營運，將在本月28日邁入第10年，巨城購物中心指出，將舉辦「10分感謝生日慶」從實體到數位再擴大至周邊商圈店家，一系列優惠活動誠意十足。

巨城購物中心表示，「巨城10年 10分感謝」針對廣大消費顧客、HAPPY GO卡友及巨城VIP會員，首創與聯合信用卡中心合作，攜手新竹國賓大飯店、煙波大飯店、燦坤3C、歐客佬咖啡農場以及丁丁、大樹連鎖藥局等超過125個商家大玩商圈集字活動，消費者只要在指定合作店家或遠東巨城購物中心單筆刷卡消費200元以上，即可分別收集「巨城」與「生日快樂」字樣，巨城購物抵用券及湯姆熊代幣大方送。

即日起，全館消費或指定銀行刷卡還可享滿額好禮，使用HAPPY GO Pay消費回饋點數最高17倍送，並準備1000份杯子蛋糕餽贈卡友；VIP會員消費滿額加贈購物抵用券，連續4年的忠實VIP還可免費親手製作可口蛋糕和巨城同享生日喜悅。明天起全館指定樓層消費滿千送百，再加碼單筆滿額兌換精美限量「巨城10年紀念拼圖」。

另外，民眾使用遠東巨城APP，每天登錄參加扭扭樂就有機會抽中限定美食買一送一或巨城購物抵用券；5月9日前使用APP行動預約母親節蛋糕或指定商品加贈HAPPY GO點數，單筆消費滿額還可參加集點、拼圖任務，累積點數先送好禮，完成阿Mall拼圖再送購物抵用券，最快速完成的前50名幸運兒再加碼500元至3000元購物抵用券。

巨城購物中心指出，巨城卓越的商業營運模式帶動業績逐年成長，發揮社會影響力成為全台最大的公益平台亦深得各界肯定。開幕至今已舉辦超過2800場各式活動。為慶祝10歲生日，將邀請10年來多次在巨城舉辦成果發表的學校社團以及街頭藝術表演者，自即日起每週六、日帶來一連串精彩的「回藝錄」，有新竹地區8校高中吉他社聯合展演，12所高中大專院校的校際聯合舞展，搭配歷屆巨城街頭藝術大賽前10強最優秀的表演者帶來炫麗的藝術演出，還有奇幻魔術、造型折氣球、阿Mall互動遊戲挑戰賽等豐富好玩的歡樂派對，狂歡到5月9日最受期待的媽咪馨光大道母親節歌唱大賽，歡迎全家大小來巨城同享歡樂時光。