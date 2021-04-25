律師錢炳村更像心理師 傾聽被害人聲音

異鄉送行人4

律師錢炳村常義務協助刑案被害人與家屬，把他們當親人般，耐心傾聽對方心情與感受，疏理被害者家屬情緒，了解司法程序，被開玩笑說與其說是律師，更像「心理師」。

犯罪被害人保護協會台灣新竹分會主任陳宛青告訴中央社記者，民國95年沒律師能協助被害人的法律問題，還好當時錢炳村協助，提供免費諮商及撰狀。

採訪當天，錢炳村一進犯保，就與陳宛青等討論案件後續應處理問題，隨時準備讓被害者與家屬了解案件，解決在司法體系遇到的困境等。

錢炳村無私關懷被害者家屬，讓陳宛青相當感動；陳宛青表示，錢炳村曾任台灣新竹地方檢察署主任觀護人、檢察事務官，專業度很高，很願幫被害者家庭，更幫不少被害者贏得訴訟，走出心理陰霾。

陳宛青說，曾有精神障礙女子面臨家庭暴力問題後，與丈夫離婚，獨自賣水果撫養孩子，後來有教養費問題，求助錢炳村，錢炳村耐心聆聽女子困難，也協助孩子教育費的訴訟，義務幫女子贏得官司。

陳宛青表示，不少案件司法程序走完後，被害者家屬仍有法律問題，錢炳村也不計較費用，免費幫被害者家屬了解司法程序，以同理心協助被害者家屬與受創心情。

「他能讓被害者講出心裡話」，陳宛青說，錢炳村藉聊天與關心，逐漸打開被害者家屬內心，引導對方說出心裡傷痛，也透過對談撫平受創心靈，對被害者家屬來說，錢炳村更像「心理師」。

不少被害者家屬，受犯保與錢炳村鼓舞後，逐漸走出傷痛，更成為「馨生人」，加入志工行列，一起關懷並幫助「那些一樣受過傷的家庭」。

錢炳村說，未來將持續在前線幫被害者，讓被害者能在司法上不孤單，期盼陪他們走過人生最困難階段。