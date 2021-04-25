感念社會的愛 禮儀規劃師廖双台助更生人自立

異鄉送行人3

50歲的禮儀規劃師廖双台曾受幫助，將感謝的心化為實際行動，如果有弱勢家庭遇後事困難就送上一份關懷，主動幫忙，甚至提供工作平台，讓邊緣家庭或更生人有工作機會。

新竹縣印尼籍李姓女子去年8月7日與林姓男友分手談不攏，遭狠心砍殺60餘刀，慘死異鄉。法醫楊敏昇不捨李姓女子身上滿是刀傷，主動帶領修復團隊，一針一線縫補、修復李姓女子遺體，讓李姓女子能有尊嚴地走完人生最後一程，經營生命禮儀社的廖双台也參與善行。

兼任玄奘大學宗教與文化學系講師的廖双台平時規劃喪禮，也整理殯葬傳統文化與禮儀，常踩著高鐵梯，忙著布置喪禮會場，一下搬運花藝品，過會兒又固定布幔於棚架上，每件事幾乎都親力親為不喊累。

廖双台表示，能親手布置好告別式場地，讓過世先人家屬能入內祭拜及追思，安撫家屬心靈，「這是很有意義的事」。

「曾經，我也迷惘過」，廖双台說，年幼時喪父，家中經濟受影響，高中階段由於生活所困急需工作，告別校園走向職場，卻因急著想賺錢，投資不利，反而欠下巨債。

廖双台表示，他勇敢面對債務，兼起多種工作，當洗車工兼擺攤賣玉米，也到殯葬業工作，不放棄任何機會；結識楊敏昇後，楊敏昇助他重返校園學習，將殯葬禮儀與文化融入工作，翻轉人生。

他說，重啟生活後，抱持回報社會的心，聘用弱勢與社會邊緣人，讓他們有穩定工作，生活無虞；這群員工有的是被家庭暴力的外配、學習遲緩者與更生人，讓有心工作的更生人與弱勢族群可靠自己雙手重新開始，從工作中重拾自信。

廖双台表示，工作中也常遇到新住民等弱勢家庭，他經常義務幫忙或只收耗材成本費。

他說，每次喪禮圓滿後，家屬能主動與他聊起過世先人過往生活回憶，都讓他很感動及開心。從事禮儀規劃不只是為報酬，而是真心付出與用心，讓在世家屬真正感受溫暖關懷。