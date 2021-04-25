法醫教授生死課 讓孩子探索生命意義

異鄉送行人2

台灣新竹地方檢察署法醫楊敏昇除拿解剖刀，也成立遺體修復團隊，恢復死者生前樣貌，更深入校園教生命關懷課程，將車禍身亡、謀殺等社會案件融入教學，讓孩子探索生命意義。

新竹縣印尼籍李姓女子去年8月7日與林姓男友分手談不攏，遭狠心砍殺60餘刀，慘死異鄉。楊敏昇為李姓女子驗屍，不捨李姓女子身上滿是刀傷，主動帶領修復團隊，一針一線縫補、修復李姓女子遺體，讓李姓女子能有尊嚴地走完人生最後一程。

楊敏昇從事法醫已20餘年，曾處理復興航空空難、九二一震災等大型災難，經歷不少社會刑案；楊敏昇說，解剖遺體時，每次下刀、縫補格外謹慎，尊重死者。

他說，車禍身亡，遺體可能被撞得肢解、溺水遺體可能腐爛，與生前樣貌差很多，讓家屬見死者最後一面時常感糾結。

楊敏昇成立修復團隊，重塑死者生前樣貌，盡可能讓家屬見死者最後一面時，能留下好的記憶，撫慰家屬。

他說，曾有青春年華女大學生出車禍，身體遭強力衝撞面目全非，他與修復團隊全力重塑女大生樣貌，讓親人見最後一面，圓滿走完人生最後一程。

去年軍方一架直升機墜毀，2名飛官殉職，軍方特別請楊敏昇為2名飛官修復遺體，但遺體碎裂嚴重，他為飛官重塑頭顱與臉部，拼湊完整身體，也讓飛官家屬在瞻仰遺容時面對自己哀慟情緒而大哭；飛官家屬更緊握他的雙手，頻頻道謝。

楊敏昇說，面對離別，所有人都悲傷，尤其是面對親人更顯脆弱，但能面對與接受悲傷情緒，適度宣洩、哭泣，才能慢慢走出傷痛。

楊敏昇也將生命故事融入生命關懷課程，在課堂上將課程分為生命教育與死亡教育；他說，生涯中看過太多生死離別，如果提早讓孩子接觸生命教育，以社會真實案例呈現，讓孩子了解生命的有限，懂得珍惜生命，體悟生命價值。