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印尼女遭殺害 法醫律師助圓滿最後一哩路

中央社 / 中央社

異鄉送行人1

新竹縣印尼籍李姓女子日前與林姓男友分手談不攏，遭狠心砍殺60餘刀，慘死異鄉，法醫楊敏昇為李姓女子修復遺體，律師錢炳村協助法律身後事，幫李姓女子圓滿人生最後一哩路。

新竹湖口鄉一處按摩店去年8月7日傳出女子慘叫聲，警方到場發現李姓女子倒在地上，身體多處刀傷，甚至有一刀從胸口刺穿身體，現場滿是鮮血。李姓女子送醫不治，訴訟目前仍在進行。

犯罪被害人保護協會台灣新竹分會主任陳宛青表示，李姓被害人母親遠在印尼，後續繼承、保險及不動產等複雜程序由錢炳村熱心處理。錢炳村不僅是專業律師，更常關懷、幫忙被害者，也很願傾聽，更像「心理師」。

錢炳村說，80餘歲的李姓女子母親無護照，簽證流程繁瑣、時間長，又受限新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，難到台灣處理女兒後事，但當時李姓女子遺體亟需處理，他協助聯繫後續法律問題，也很感謝駐印尼台北經濟貿易代表處官員得知後立即幫忙，成功取得李姓女子母親授權，順利進行後續程序。

台灣新竹地方檢察署法醫楊敏昇為李姓女子驗屍，不捨李姓女子身上滿是刀傷，主動帶領修復團隊，一針一線縫補、修復李姓女子遺體，讓李姓女子能有尊嚴地走完人生最後一程，也撫慰遠在印尼的李姓女子母親。

犯保協會台灣新竹分會主任委員呂柏鏞表示，很感謝新竹縣政府在李姓女子遺體火化後，協助安置於湖口和興公墓。

李姓女子母親透過親屬對錢炳村說，台灣各界全力幫女兒，讓女兒能入土為安，感到十分安慰。

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