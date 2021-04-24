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注意！牌照稅繳了沒？ 竹市派開單員揪逾期不繳欠稅車

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市稅務局與交通處合作，若路邊停車收費開單員發現有欠稅車可立刻通報，將跨機關到場處理，去年查了37件欠稅車。記者張裕珍／攝影
新竹市稅務局與交通處合作，若路邊停車收費開單員發現有欠稅車可立刻通報，將跨機關到場處理，去年查了37件欠稅車。記者張裕珍／攝影

4月份開徵使用牌照稅，若期限內沒繳還持續上路，除了要補稅，還恐面臨最高應納稅額0.9倍罰鍰，新竹市透過車牌辨識系統揪出欠稅車，稅務局近年和交通處合作，請路邊停車收費開單員幫忙，只要開單發現欠稅車就通報，前年查到欠稅車31件、收回36萬元，去年37件、收回50萬元更多，市府認為小兵立大功，將擬訂機制激勵開單員。

若未在期限內繳納使用牌照稅，依規定每逾2日應加徵1%滯納金，最高加徵至15%，一旦滯納期滿仍未繳納則移送強制執行，若課稅年度結束仍未繳清稅款，開車上路被查獲就得面臨補稅，每次查獲以本稅的0.3倍處罰，1年最多罰3次，最多罰至0.9倍。

不少縣市在固定路口建置違章車輛車牌自動辨識系統，只要辨識到未稅行駛、註銷牌照的車輛，就會循線要求補徵稅額、裁處，此類欠稅車不限金額與車齡都有機會被「揪」出，竹市稅務局還有1套移動式車牌辨識系統，只要有搭配與行政執行署人員出勤就會放置在車上「掃沿路車牌」，不過並非天天出勤，成效有限。

欠稅車輛不得行駛上路，當然也不能停放公有收費車格，新竹市稅務局前年開始找上交通處合作，每月定期提供欠稅車輛的稅籍資料，讓停車與稅籍系統相互勾稽，只要開單員進行路邊停車收費時，透過掌上型電腦發現到欠稅車，就能立刻通風報信。

「欠稅車原則車齡10年以下或欠稅金額5千元以上！」竹市稅務局欠稅管理科長汪近芸說，車子落地折舊率高，他們鎖定價值較高的車輛，如此一來執行效率才會高，只要停車收費開單員有發現通報，相關單位成立公務LINE群組，就會發傳通報時間、地點與車號，稅務局與行政執行署新竹分署就會出動，也會依據車號印製稅單前往現場。

欠稅車平均積欠數千到數萬元不等的使用牌照稅，部分車主平常就靠愛車代步，或是重要的生財工具，大部分看到公務員找上門都會一次繳清，但也有人因一時拿不出錢，決定分期付款，稅務局人員說，若只有稅務局人員出馬容易被罵，一定會配合新竹分署人員，「車主看了才會怕」，不繳就拖吊送去拍賣。

雖然竹市稅務局與交通處合作才2年時間，但停車收費開單員查獲欠稅車件數每年都有30多件，去年更替市庫收回50萬元，市府交通處長倪茂榮認為是跨機關合作好的開始，但開單員可能擔心查欠稅車，會耽誤到原本的開單工作，降低通報意願，交通處將研議相關獎勵辦法，激勵開單員再接再厲，也讓欠稅車主知道不得僥倖停車。

竹市稅務局長李世珍說，欠稅車不繳稅東奔西跑，還使用公共停車場格，很不應該，會持續強化與交通處、行政執行署新竹分署等單位合作，由於疫情還未結束，車主若繳納牌照稅或繳清欠稅款有困難，可依據金額多寡談分期付款，減輕車主負擔。

新竹市稅務局與交通處合作，若路邊停車收費開單員發現有欠稅車可立刻通報，將跨機關到場處理，若不繳稅將查扣拖吊。圖／新竹市稅務局提供
新竹市稅務局與交通處合作，若路邊停車收費開單員發現有欠稅車可立刻通報，將跨機關到場處理，若不繳稅將查扣拖吊。圖／新竹市稅務局提供
新竹市稅務局與交通處合作，若路邊停車收費開單員發現有欠稅車可立刻通報，將跨機關到場處理，若不繳稅將查扣拖吊。圖／新竹市稅務局提供
新竹市稅務局與交通處合作，若路邊停車收費開單員發現有欠稅車可立刻通報，將跨機關到場處理，若不繳稅將查扣拖吊。圖／新竹市稅務局提供

新竹 車主 牌照稅

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