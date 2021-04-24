新竹市17公里自行車道升級 500名車友乘風追夕陽

新竹市17公里海岸線全新完工升級，市府今天舉行「吹海風 吃好料 17公里海岸 親子單車遊」活動，吸引親子參與，市長林智堅也到場與車友同樂，他說，整修後的17公里平坦舒適，白天賞海景、日落賞夕陽，推薦在豎琴橋、香山沙丘、南港站欣賞最美夕照，入夜也有全線照明，騎車更添浪漫氛圍。

林智堅今傍晚在17公里親子單車活動的終點站港南運河公園，迎接騎車完成全程活動的500名車友，並親自抽出APPLE WATCH、自行車與GOGORO的幸運得主，帶動現場氣氛。

林智堅說，新竹市是靠海的城市，他上任以後積極向中央爭取水環境經費，在新竹左岸投入7億元、新竹漁人碼頭14億元、17公里海岸線9億元，總共30億元的經費打造微笑水岸，串聯頭前溪、新竹漁港、17公里、港南運河到南港站，沿途更新增許多景點，相信今天完成全程的500名大小車友都可感受17公里自行車道舒服又美麗。

市府城市行銷處指出，17公里以兼顧生態工法進行景觀環境改善，改善沿路照明和自行車道，更修復海岸及周邊生態環境，如今兼顧安全與美景，白天民眾可以賞海景，又可到近距離觀賞生物的賞蟹步道、南港賞鳥區。更有許多絕美賞夕點如豎琴橋、南港站觀景台、沙丘等，讓大家看見香山之美。

另外，左岸、17公里海岸及新竹漁人碼頭等建設，全線更換低維管的燈具，提供騎士安全的夜騎環境。另部份路段考量生態環境，改為地崁燈增設306盞，降低了光害也兼顧安全，另改善自行車道舖面1.5公里、增加綠帶1.5公里及增建豎琴橋生態解說平台。