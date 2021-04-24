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慈濟與縣府在苗栗園區辦防災親子總動員 親子闖關體驗

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣消防局、環保局與慈濟慈善基金會在苗栗園區辦「防災親子總動員」並推「減塑同盟假日市集」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣消防局、環保局與慈濟慈善基金會在苗栗園區辦「防災親子總動員」並推「減塑同盟假日市集」。圖／苗栗縣政府提供

慈濟慈善基金會今天結合苗栗縣政府消防局、環保局在慈濟苗栗園區辦「防災親子總動員」，吸引許多家長帶小朋友闖關體驗，培養防災救人識能，寓教於樂；苗栗縣長徐耀昌與基金會副執行長劉濟雨啟動減塑同盟假日市集，逐一為攤商張貼標章，呼籲鄉親熟悉防災識能，同時「購物自己袋」善盡地球人一己之力。

消防局與基金會辦的「波力救援小英雄」防災親子總動員上午8時30分起在園區分3站舉行，大批家長一早帶孩子排隊體驗，在消防、義消人員指引下，分站接受水兵橫渡、救生圈投擲、CPR操作、小小消防衣著裝及滅火器射水等訓練，家長也忙著在旁邊為孩子捕捉精采鏡頭。

劉濟雨指出，苗栗園區是全台首座慈濟防備災教育中心，防災教育與大家日常生活息息相關，親子共學體驗是很好活動，歡迎大小朋友一起常來慈濟苗栗園區。

苗栗縣消防局長徐新淵表示，藉由防災親子總動員的各項體驗，希望每個家庭成員都具備防災、救災、救人的觀念與技巧，同時導入日常生活中，萬一只有老弱婦孺在家，遇到意外災害等緊急狀況時，能運用知識與技能，保障自身生命財產安全。

苗栗園區另一側有20多家攤商組成「減塑同盟假日市集」，徐耀昌抵達會場後，與劉濟雨聯袂主持市集啟動儀式，為攤商貼上聯盟標章，肯定店家的配合，同時向消費者宣導「購物自己袋」，期盼達到大量減塑目標，基金會也表示將陸續到各鄉鎮市繼續推動減塑聯盟，希望有更多店家響應加入。

慈濟苗栗園區今天同時舉辦「減塑同盟假日市集」，縣長徐耀昌到場參加市集啟動儀式，參觀各攤並為攤商貼上聯盟標章。圖／苗栗縣政府提供
慈濟苗栗園區今天同時舉辦「減塑同盟假日市集」，縣長徐耀昌到場參加市集啟動儀式，參觀各攤並為攤商貼上聯盟標章。圖／苗栗縣政府提供
慈濟慈善基金會結合苗栗縣消防局、環保局在慈濟苗栗園區辦「防災親子總動員」，吸引家長帶小朋友來闖關體驗。圖／苗栗縣政府提供
慈濟慈善基金會結合苗栗縣消防局、環保局在慈濟苗栗園區辦「防災親子總動員」，吸引家長帶小朋友來闖關體驗。圖／苗栗縣政府提供
慈濟慈善基金會結合苗栗縣消防局、環保局在慈濟苗栗園區辦「防災親子總動員」，吸引家長帶小朋友來闖關體驗。圖／苗栗縣政府提供
慈濟慈善基金會結合苗栗縣消防局、環保局在慈濟苗栗園區辦「防災親子總動員」，吸引家長帶小朋友來闖關體驗。圖／苗栗縣政府提供
慈濟慈善基金會結合苗栗縣消防局、環保局在慈濟苗栗園區辦「防災親子總動員」，吸引家長帶小朋友來闖關體驗。圖／苗栗縣政府提供
慈濟慈善基金會結合苗栗縣消防局、環保局在慈濟苗栗園區辦「防災親子總動員」，吸引家長帶小朋友來闖關體驗。圖／苗栗縣政府提供

親子 慈濟 苗栗縣

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