慈濟與縣府在苗栗園區辦防災親子總動員 親子闖關體驗

慈濟慈善基金會今天結合苗栗縣政府消防局、環保局在慈濟苗栗園區辦「防災親子總動員」，吸引許多家長帶小朋友闖關體驗，培養防災救人識能，寓教於樂；苗栗縣長徐耀昌與基金會副執行長劉濟雨啟動減塑同盟假日市集，逐一為攤商張貼標章，呼籲鄉親熟悉防災識能，同時「購物自己袋」善盡地球人一己之力。

消防局與基金會辦的「波力救援小英雄」防災親子總動員上午8時30分起在園區分3站舉行，大批家長一早帶孩子排隊體驗，在消防、義消人員指引下，分站接受水兵橫渡、救生圈投擲、CPR操作、小小消防衣著裝及滅火器射水等訓練，家長也忙著在旁邊為孩子捕捉精采鏡頭。

劉濟雨指出，苗栗園區是全台首座慈濟防備災教育中心，防災教育與大家日常生活息息相關，親子共學體驗是很好活動，歡迎大小朋友一起常來慈濟苗栗園區。

苗栗縣消防局長徐新淵表示，藉由防災親子總動員的各項體驗，希望每個家庭成員都具備防災、救災、救人的觀念與技巧，同時導入日常生活中，萬一只有老弱婦孺在家，遇到意外災害等緊急狀況時，能運用知識與技能，保障自身生命財產安全。