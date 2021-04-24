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台72線苗栗公館匝道西向車道 26日9點起施工封閉5天

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公路總局辦理台72線東西向快速道路路面改善工程，其中苗栗公館上、下匝道間的西向車道，26日上午9點起將封閉施工5天。圖／公路總局提供
公路總局辦理台72線東西向快速道路路面改善工程，其中苗栗公館上、下匝道間的西向車道，26日上午9點起將封閉施工5天。圖／公路總局提供

公路總局辦理台72線東西向快速道路路面改善工程，其中苗栗公館上、下匝道間的西向路段，26日上午9點起將封閉施工5天，屆時行駛台72線往西的車輛必須提前下匝道， 沿台6線行駛再迴轉上匝道行駛台72線，公路局提醒駕駛人注意遵照現場施工標誌及人員指揮改道行駛。

公路局苗栗工務段表示，苗栗工務段辦理台72線路面改善施工，4月26日上午9時至30日下午4時止，封閉台72線16公里300公尺（公館）至15公里300公尺（苗栗）的西向車道，因考量快速道路車流量大、車速快，為提高施工安全性，這次施工將採主車道封閉施工，為提高路面舖築品質，AC路面將刨除至橋面板，徹底清除浮動層，預計刨除及清除浮動層需要2天、施作AC調整層2天，鋪築AC面層1天，共計需5日施工時間。

施工期間請原行駛於台72線西行的車輛提前於台72線16公里400公尺處西向下匝道，行駛至台6線北上17.6公里迴轉後，再銜接台72線上行匝道繼續往西行駛，如遇雨天將順延施工。

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