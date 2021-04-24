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桃園客家桐花祭登場 親子探索館也開幕展現客家風情

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
親子探索館讓大人小朋友以有趣的方式深入體驗客家生活。圖／桃園市政府客家局提供
親子探索館讓大人小朋友以有趣的方式深入體驗客家生活。圖／桃園市政府客家局提供

桃園的油桐花進入盛開期，客家委員會主任秘書廖育珮、客家事務局長黃傅淑香今天與立法委員湯蕙禎、鄭運鵬於客家文化館以桃園三大客庄茶為禮舉行祭天，為2021桃園客家桐花祭揭開序幕，新成立的親子探索館也開幕啟用。　　

廖育珮表示，桐花代表了客家精神及客家意象，是非常重要的客家慶典，桃園市有近90萬客家人口，感謝市政府團隊致力於發展客家文化，祭天儀式除了展現客家人敬天謝天的精神，也希望天公落水、解除旱象。　　

黃傅淑香局長表示，桃園的桐花已滿開，桐花祭辦理與親子探索館的建置核心，都是為了有效結合客家文化與在地生活。油桐樹過往曾與客家人生活密切連結，客家桐花祭以客家人文歷史為基底，期使每年的桐花祭不僅是賞花活動，也透過與祭典概念相近的節慶儀式感，傳達客家人敬天愛地精神。

黃傅淑香說，親子探索館是為了讓人們親近客家文化而打造，聚焦於社區親子，營造孩童可在傳統市集、餐廳等日常生活情境中，藉由扮家家酒的方式，誘使孩子勇敢講出客家話，進而加深族群認同，歡迎客家鄉親及大朋友、小朋友周末來客家文化館同樂。　　

今年桐花祭規畫3大主題「桐學上課趣」、「月桐音樂會」及「桐花嘉年華」，並結合桐花景點的休閒農業區，能讓所有年齡層的朋友都能在賞油桐花時，體驗豐富客家元素。

桃園客家桐花祭登場，親子探索館啟用，客委會、客家局循客家祭典祈福。圖／桃園市政府客家局提供
桃園客家桐花祭登場，親子探索館啟用，客委會、客家局循客家祭典祈福。圖／桃園市政府客家局提供
不少遊客參觀客家文化館，同時在桐花前合影。圖／桃園市政府客家局提供
不少遊客參觀客家文化館，同時在桐花前合影。圖／桃園市政府客家局提供
桃園市客家文化館親子探索館有扮家家酒等不同的活動，鼓勵孩子勇敢講客家話，進而加深族群認同。圖／桃園市政府客家局提供
桃園市客家文化館親子探索館有扮家家酒等不同的活動，鼓勵孩子勇敢講客家話，進而加深族群認同。圖／桃園市政府客家局提供

桐花祭 客家文化 親子

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