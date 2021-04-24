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女裝設計師品牌與桃園復興食農合作 推媽媽桃醃漬活動

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園統領百貨公司中的女裝設計師品牌J&NINA，今年與桃園復興食農攜手合作，關懷偏鄉並推廣食農教育。記者陳夢茹／攝影
桃園統領百貨公司中的女裝設計師品牌J&NINA，今年與桃園復興食農攜手合作，關懷偏鄉並推廣食農教育。記者陳夢茹／攝影

桃園統領百貨公司中的女裝設計師品牌J&NINA，今年與桃園復興食農攜手合作，推廣食農教育醃漬媽媽桃。設計總監郭珮玲指出，這已是第4年和青農、小農合作，且母親節檔期活動營業所得會捐出10％給位於偏鄉的巴崚國小。

郭珮玲表示，她曾到偏鄉小學參與醃桃過程，有感於青年人口嚴重外流，希望能協助在地農產創造機會、讓青年返鄉，因此今年以「桃花園裏媽媽樂」作為活動主題，邀請品牌VIP一起到現場體驗醃桃活動，並將10％營業額資助給巴崚國小作為教務基金。

郭珮玲說，前3年有和龜山國小少棒隊、復興區的三光國小及羅浮國小合作，往年都會捐出約10-15萬元，將時尚與公益結合，這次一方面能幫助復興食農增加曝光度，另一方面也可向VIP顧客推廣公益。

統領百貨指出，除了J&NINA有桃花園裏媽媽樂活動外，統領外還有日香美肌生吐司、馬卡諦義大利冰淇淋的快閃餐車，日香美肌生吐司連續3周的周五、周六、周日會開賣，馬卡諦義大利冰淇淋僅在這周六日快閃，歡迎有興趣的民眾把握機會購買。

桃園統領百貨公司中的女裝設計師品牌J&NINA，今年與桃園復興食農攜手合作，關懷偏鄉並推廣食農教育。記者陳夢茹／攝影
桃園統領百貨公司中的女裝設計師品牌J&NINA，今年與桃園復興食農攜手合作，關懷偏鄉並推廣食農教育。記者陳夢茹／攝影
統領百貨指出，現在有日香美肌生吐司快閃餐車，連續3周的周五、周六、周日開賣。記者陳夢茹／攝影
統領百貨指出，現在有日香美肌生吐司快閃餐車，連續3周的周五、周六、周日開賣。記者陳夢茹／攝影

食農教育 食農 偏鄉

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