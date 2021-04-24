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去年兒虐通報逾8萬件創新高 守護兒少刻不容緩

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
小朋友參加桃園家扶宣導預防受虐兒童活動踴躍搶答。記者鄭國樑／攝影
小朋友參加桃園家扶宣導預防受虐兒童活動踴躍搶答。記者鄭國樑／攝影

桃園家扶中心今天在內壢家樂福舉辦兒少保護宣導活動，邀請民眾、親子參與，透過有趣的闖關讓民眾熟悉通報管道及法令，提升對周邊孩童的關注，阻止兒虐事件一再上演。

家扶中心表示，根據衛福部統計近10年來平均每年有一萬多名兒少遭受不當對待，近兩年受疫情衝擊，許多家長面臨失業、經濟等雙重壓力，可能也間接接引發管教壓力，2020年有8萬2713兒少通報，成案的有1萬2610筆，為近年來最高，當中受虐年齡層雖以12至15歲最多，但致死的多為0至6歲幼兒，特別是未就學的幼兒，往往容易成為社安網照不到的角落。

桃園家扶中心長期致力於提升兒少福祉，並接受政府委託持續關注、輔導桃園市內因疏忽照顧或受虐的兒少。中心主任張伏杉指出，關注就是最好的幫助，在兒少保實務現場中，就曾有社區熱心店家，因經常發現孩子身上有不明傷勢，或深夜還在外徘徊，店家主動關心並即時通報相關單位，及早救援，適當的資源進入家庭，讓孩子的安全受到保障，也許只是一句關心、一通電話，就有機會讓更多的孩子平安長大。

張伏杉說，目前桃園13區僅有37家兒保好鄰居，家扶中心期待更多區域商店加入響應，一同守護兒少安全，主動發掘身邊需要被幫助的孩童，不只店家，只要有心每個人都可以是兒保好鄰居，若民眾對於加入兒保好鄰居有興趣，歡迎電話洽詢（03）4562195桃園家扶中心。

家扶基金會今年是第9年推動「4月28日兒童保護日」，全台串聯呼籲 No More Sorry，請民眾主動關懷身邊兒少，及時協助，不要等遺憾發生後只能抱歉與遺憾。

桃園家扶中心在內壢家樂福辦理預防兒童受虐宣導活動。記者鄭國樑／攝影
桃園家扶中心在內壢家樂福辦理預防兒童受虐宣導活動。記者鄭國樑／攝影

家扶中心 疫情 親子 兒少法

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