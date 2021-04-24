鄭宏輝辦捐發票送樹苗活動 柯建銘今站台力挺
行政院政務顧問鄭宏輝今天和林務局新竹林區管理處合辦「森日快樂 種下愛的樹苗」公益贈樹活動，只要捐出2張發票就可兌換1盆台灣原生植物樹苗，民進黨立法院黨團總召柯建銘站台相挺，也捐發票兌換羅漢松。鄭宏輝也在活動中發出植樹挑戰，若民眾領取樹苗後，細心呵護並成功存活可透過LINE官方帳號回傳，有機會獲得小禮物。
「森日快樂 種下愛的樹苗」公益贈樹活動參與民眾踴躍，不少爸媽帶孩子響應捐發票，今天一口氣送出800株台灣原生植物，樹種有羅漢松、七里香、含笑和山黃梔，象徵重視保育臺灣原生植物，募集發票將全捐贈新竹市愛恆啟能中心與創世基金會。
柯建銘今天到場相挺，也響應掏出2張發票換樹苗，柯說，每個人幾乎都有發票，而且有松也有花能任君挑選，柯選了1盆羅漢松，被讚是政壇長青樹。領取七里香的鄭宏輝則大力推薦七里香容易種植，花香濃郁且獨特，也適合住高樓大廈的竹科家庭栽種。
鄭宏輝表示，全球氣候變遷下沒有人是局外人，希望透過活動喚起大家對造林保育的重視，也希望大家能好好照料原生樹苗的照顧，為了鼓勵領取者妥善安置樹苗，他也希望大家細心呵護，若能讓樹苗成功存活並回報，就有機會獲得他準備的小禮物。
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