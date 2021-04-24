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台灣小姐選拔今登場！ 1人視訊參賽、2身障者展現自信魅力　

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台灣小姐選拔初選大賽今天下午2時在台中熱鬧登場，今年共有26名佳麗角逐后冠。記者趙容萱／攝影
台灣小姐選拔初選大賽今天下午2時在台中熱鬧登場，今年共有26名佳麗角逐后冠。記者趙容萱／攝影

二年一度的第11屆台灣小姐選拔初選大賽不受疫情影響，今天下午2時在台中熱鬧登場，今年共有26名佳麗角逐后冠，陣容堅強，其中佳麗陳婕敏遠從美國返台參賽，因配合居家檢疫、自主健康管理，無法出席，經爭取改採直播視訊方式參賽，另有2名佳麗為身障者在舞台上展現自信魅力，為台灣社會帶來滿滿的正能量。

今天的台灣小姐選拔初選大賽，由演員、同時也是第九屆台灣小姐陳詩雅，與湯尼陳老師擔任主持，邀請舞台劇女主角、第十屆台灣小姐謝易潔表演，亞洲網紅法拉利王子為活動演唱「傳遞快樂傳播愛」。

陳詩雅以過來人身分說明，參賽最大感受就是讓她很有自信站在舞台上，很棒的是可以代表台灣向世界介紹台灣之美，這也是身為台灣小姐最重要的責任。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿說，台灣目前仍受疫情影響，但為了讓國人生活盡量回歸正常，活絡經濟社會脈動，兩年一屆的台灣小姐選拔如期舉行。這26名佳麗經過集訓入圍初賽，經才藝賽、國服比賽、外景泳裝比賽，預計7月舉辦總決賽，爭奪后冠。

台灣小姐選拔大會會長陳文旭說，這26名佳麗大部分為高學歷博、碩士學位，也有台大、清大、交大高材生，有大學校園女神比賽冠軍、金鐘獎入圍最佳女配角、節目主持人、網紅直播主等，其中有2名佳麗為身障者，在舞台上展現自信魅力，為台灣社會帶來滿滿的正能量，參賽者陣容堅強。

陳文旭指出，陳婕敏更遠從美國回台參賽，入境後配合落實14天居家檢疫隔離，以及7天自主健康管理，無法出席，大會依規定請她放棄，她仍積極爭取出賽機會，後來大會為了完成她大老遠回來比賽的心願，改採現場直播視訊方式讓她順利參賽，這樣的創舉也讓選拔賽更加吸睛，期待度破表。

台灣小姐選拔初選大賽今天下午2時在台中熱鬧登場，今年共有26名佳麗角逐后冠。記者趙容萱／攝影
台灣小姐選拔初選大賽今天下午2時在台中熱鬧登場，今年共有26名佳麗角逐后冠。記者趙容萱／攝影

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