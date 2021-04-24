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違反勞動法令 苗栗去年84件共裁罰338萬
苗栗縣政府勞工及青年發展處統計2020年縣內事業單位違反相關勞動法令，共依法開罰84件、裁罰金額338萬，其中違反比率較高者包括加班費未足額給付、加班時數逾上限、違反一例一休及國定假日加倍發給等，苗栗縣長徐耀昌強調開罰僅是手段一種，並非最終目的，縣府每年規畫10餘場次法令宣導會，邀事業單位主管幹部或勞工參加，希望能透過各種不同方式協助業主遵循勞基法相關規定，使縣內勞工勞動權益獲保障。
勞青處指出，近年網路傳播快速且勞動意識抬頭，基層勞工對自身勞動權益更普遍重視，苗栗縣境內事業單位以中小企業居多，縣府為提升中小企業主對勞動法令的認識，2019年起配合中央政策實施勞動法令遵循計畫，針對資源有限的小型事業單位推出可比擬為「遵循勞動法令健康檢查」新制度，透過專人實地到場，協助人資部門或單位檢視出勤紀錄與工資清冊等資料，據以提出改善建議，強化並落實事業單位對勞動法令的遵循。
勞青處長處彭德俊表示，勞動部日前修訂「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，並於3月11日公告，將自5月1日起適用，除上市或上櫃的事業單位外，對 新增實收資本額超過1億元的大型企業，倘有違反勞基法中涉及勞工權益事項，例如加班費未給付或未足額、七休一、輪班間隔或假日工資等規定，罰鍰由原來最低2萬元提升至最低5萬元起跳。
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