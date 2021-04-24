竹市表揚216名模範勞工 他駐守山林埋伏抓山老鼠獲獎

五一勞動節即將到來，新竹市政府今天在市府禮堂舉辦模範勞工表揚活動，市長林智堅親自出席表揚216名模範勞工。今年有2人獲選為全國模範勞工，其中林務局新竹林管處余智賢入行27年，巡視深山時曾長達一周都在山上，甚至要埋伏數十天才能抓到一次山老鼠，深山的火災搶救、山難救援也是他的工作項目，敬業態度令人敬佩。

新竹市2名模範勞工余智賢、周普天也雙雙榮獲全國模範勞工殊榮，將前進總統府接受蔡英文總統表揚。周普天是開小黃30多年的計程車司機，長期投入義勇消防活動，余智賢因喜歡爬山入行已27年，目前負責新竹尖石約2、3千公頃的林區，負責林地護管工作，除例行巡視林班外，也負責森林火災搶救、野生動物保育巡查、山難救援等。

「山林就是我的第二個家！」余智賢說，進行深山偏巡時，曾長達一周駐守山林沒回家，揹著重裝備在山林紮營，好在家人都很支持他的工作。他也談起巡護森林工作，由於人贓俱獲最困難，常得與山老鼠諜對諜，曾遭山老鼠開車衝撞，但再累都不苦。

市府勞工處表示，今天表揚來自各行各業、堅守崗位的模範勞工，還有工會團體模範勞工、庇護工場員工、就業服務員，以及遠離家鄉來新竹市打拼的外籍移工，另也藉此次活動表揚促進勞資和諧有功之績優勞資爭議調解人及進用身心障礙者績優單位。

林智堅、勞動部勞保局新竹市辦事處主任劉嚴光、新竹市總工會理事長莊鑑川、新竹市工業會理事長陳錦秀等人出席表揚儀式，林致詞時還深深向台下獲獎的模範勞工深深一鞠躬，他感謝大家扮演好自己的角色，才讓新竹市更有發展前景與競爭力。