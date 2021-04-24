桃園新永和市場內部還在裝修就營運 民抱怨：工地市場

桃園公立永和市場為配合捷運綠線工程施作進行拆除，市府另在三民路新建新永和市場，7日已有第一批攤商入場，陸續開始營業，不過有民眾抱怨，新永和市場內部還在施工，水泥粉塵四散，「根本是工地市場」；對此經發局回應，已通知相關廠商不得於營業時間施作。

新永和市場現已有13個豬肉攤、1個雞肉攤、3個魚攤進駐，最晚27日會全數進駐完成，經發局預估總共會有183攤。記者實地到現場走訪，市場內的確仍有不少工人正在施工，地上也隨處可見施工器材、木板等。

林姓市民質疑，新永和市場現在應該還算是工地，很多地方都還在施工，地上有廢材、消防箱蓋子沒蓋上，不解為何已開放讓民眾採買？且有粉塵也導致空氣不佳。

李小姐坦言，「沒完工先賣觀感上的確不太好」， 既然市場內還在施工，多少會有灰塵，還是等全部完工在開賣較好，顧客跟攤商的安全比較重要。另名林先生則提醒，水泥粉塵至少要1個月才能清乾淨，勸民眾食材買回家要加強清洗。

新永和市場自治會長李麗凰表示，目前市場內正在進行地磚鋪設，讓民眾有更安全的採買環境，而個別攤商也會對店舖自行裝修，工程施作區與營業區都有區隔開，不會有問題。