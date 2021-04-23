難怪年年拿第一！ 苗栗這間圖書館辦「祈雨書展」超貼心
苗栗縣三灣鄉人口不到7000人，但鄉立圖書館推廣閱讀一向亮眼，去年鄉內平均每人借閱冊數高達20點65冊，連續7年榮登全國之冠，小小圖書館為鄉民營造出幸福的書香世界，館方隨時關注時勢推閱讀活動，像今年全國大旱，今天館員還把館內所有跟祈雨、下雨、雨水有關的書籍、繪本都整理出來辦「祈雨書展」，話題性十足，讓讀者光看書的封面都覺得一陣清涼。
中南部各地大旱，三灣鄉雖有永和山水庫，但現在水位持續創新低，蓄水率已是個位數，今天僅剩5.2％，三灣圖書館人員感受到時勢，今天特別翻箱倒櫃將館藏各種有關下雨、雨水的童書、繪本、故事書找出來辦「祈雨書展」，書架上琳瑯滿目都是跟雨有關的書名和圖像，包括「有一個下雨天」、「雨小孩」、「風和颱風」、「暴風雨」、「西北雨」、「雨，快下吧」、「我是一顆小雨點」、「小水滴哭什麼」、「春雨」，許多都是適合孩子的繪本，讓不少到館內的民眾看了直說「光看書名就覺得好清涼，真希望雨水快快來！」。
教育部3月間在國家圖書館舉辦2020年台灣閱讀風貌發布記者會，國家圖書館說明全國讀者閱讀興趣和習慣調查報告，「整體閱讀力表現績優城市」項目，苗栗縣獲縣市人口50萬以上組第1名，苗栗縣三灣及公館鄉等分獲多項分組第一，其中三灣民眾每人借閱冊數連續7年居全國之冠。
三灣鄉圖書館3年多前平均借書量14冊已是台北市3倍，館方全年無休和親切服務態度，還運用臉書、部落格與讀者互動，都是經營成功的原因，館方前年開辦「幸福閱讀得來速」套餐式借書模式，「免下車」就可帶回整籃30本幼兒或兒童讀物，有10種套餐可選擇，館方希望讓新手父母或準備親子共讀的家長都能輕鬆跨出第一步。
三灣圖書館館長謝淑貞和3名館員是圖書館經營成功的推手，謝淑貞說早年三灣圖書館是「一人館」，無法全年開放，有鄉民曾向她說「那一天來沒開」，讓她感受強烈，館方2004四年爭取到人力後，就一直全年無休迄今，成為全國開館日數最多的鄉鎮圖書館，不但鄉內的人來借，也常有外鄉鎮民眾來借書。
謝淑貞說，館方推廣閱讀經營部落格和臉書，一有新書就貼上網，選書也會參考鄉民、網友建議，一般借不到的書籍如新住民語書籍等，也可透過館際交流借閱，讓全鄉民眾都能成為愛「閱」人士，去年平均借閱冊數增加到20冊，縣內大力推動舉辦愛閱活動是一大成長因素，目前館內藏書有6萬多冊，約是全鄉人口10倍。
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