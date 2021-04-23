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天成醫療體系啟動疫情後新生活 5月天成之星閃亮競演
桃園市天成醫療體系以健康、真愛、天成心的理念啟動疫後新生活，為歡慶護理師節與勞動節，集團尋找擁有才藝的天成之星，邀請同仁們一起唱出健康，舞動青春鼓勵大家放膽表演領獎金；冠軍5000元、亞軍4000元、季軍3000元、佳作2名各2000元及入圍獎5名各1000元。
活動名稱為「要的就是你」、「天成之星初決選才藝選拔大賽」，5月6日在中壢天晟醫院旁的城市舞台與大家相見歡，期待當天一起同樂。選拔大賽邀請天成醫療體系社團法人徐慧伊董事長、天成醫療體系鄭貴麟榮譽總院長、楊梅天成醫院黃培林副院長、中壢天晟醫院温秀惠主任為評審。選手們除了用心演出，更在服裝設計表現創意，融合歌曲意境及醫療護理臨床照護的歌中劇，唱跳快節奏的帶動跳和巨星般演唱會的粉絲團互動。
為了讓比賽更加精采，還結合資訊科技Google線上評分，能減紙愛護地球，加快評分流程，5月6日慶祝大會精采可期，歡迎社區好鄰居一起共襄盛舉，感受天成醫療體系的熱情。
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