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桃園又爆本土案例 公費疫苗同日開打基層警仍有疑慮

聯合報 / 記者楊湛華曾健祐／桃園即時報導
桃園市警察局。本報資料照。
桃園市警察局。本報資料照。

中央流行疫情指揮中心今新增2本土案例，傳染源澳洲機師足跡遍及桃園大園、蘆竹2區，同日正好開放警察、長照人員施打公費AZ疫苗，然桃園第一線員警仍擔心疫苗安全性，不願施打。

指揮中心21日宣布，開放第五類、第六類對象，包括警察、憲兵、長照人員接種公費AZ疫苗。雖然桃園市警局長陳國進、桃園分局長邱紹洲日前已隨市長鄭文燦接種，基層員警的施打意願仍不一。

35歲陳姓員警表示，雖然有聽說本土案例，但AZ疫苗在歐洲頻傳血栓不良事件，對疫苗的安全性仍有疑慮，不打算施打。

28歲吳姓員警說，自己的轄區就在桃園火車站附近，人流頻繁，還遇過居家檢疫期間外出的民眾，但施打意願普通，若可就近施打才會考慮。37歲林姓員警則是毫不猶豫說，「打就對了」。

桃園市警局表示，局內全體員警都符合施打疫苗資格，目前包括局長、桃園分局長都已接種，其餘員警可自由選擇是否施打，意者可至10家配合醫療院所，警局也不會統計人數。

AZ疫苗 警察

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