影／苗栗醫院發表「輪椅傘」造福長者 雨天豔陽都可外出

輪椅是不少高齡長者或行動不便人士出門必要的工具，但往往因下雨或豔陽天候造成不便，推輪椅的居家照顧服務員在大太陽日子常熱得冒汗，甚至得準備2件上衣；衛福部苗栗醫院長照服務團隊針對這項困擾研發出不論晴雨都可讓長輩如願外出的「輪椅傘」，今天上午發表成果，並將開放出借，希望嘉惠更多鄉親。

苗醫社工室主任徐慧琪表示，苗醫2013年起開辦居家服務，期間院方深入瞭解照顧服務員在社區工作環境及個案需求後，前年開始討論如何提供長輩及照顧服務員一個陪同外出的舒適、便利的工具。

她說，輪椅傘發想來自曾照顧過的一名個案，對方原本行動自如時就喜歡外出，失能後期待每天早、晚都要去公園1次，無論風雨寒暑，他都充滿期待坐輪椅外出的時刻，時間沒到就在門口等照服員來，但夏天有時氣溫高達35度，照服員還得帶2套換洗上衣，因為1趟回來全身已濕透，院方去年開始找廠商研究，希望輪椅能裝上可拆卸且穩固的傘，但廠商認為有困難。

團隊多次自行嘗試，起初購買市售套件來架在輪椅一側，但很難穩固，最近選擇焊接支架管在輪椅的方式，加上可拆卸傘具的零件，傘具也使用風阻低的「總統傘」，終於達到實用效果，包括推輪椅或乘坐者都能共享一把傘，居服員也不用一手撐傘、一手推輪椅，上午苗栗醫院發表成果，居服員示範在25秒內就輕鬆組裝完成，團隊期盼再接再厲推出2.0版輪椅傘。