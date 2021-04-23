影 ／世界閱讀日借書送玫瑰花 縣長爺爺為小朋友說故事

今天是「世界閱讀日」，苗栗縣長徐耀昌上午到縣立圖書館為幼兒園的小朋友說故事，還充當「一日志工」幫民眾辦理圖書借閱，配合閱讀日活動，館方還送玫瑰花、充電線給借書民眾；苗栗縣推動閱讀屢有亮眼表現，三灣鄉圖書館的借閱率更連續多年蟬連全台第一，縣圖並推APP讓借書更方便，期盼民眾在閱讀中感受知識的幸福能量。

縣府教育處配合世界閱讀日，今天上午9點至下午5點，在縣立圖書館每人每張借書證借書滿5冊就送玫瑰花1朵；新辦借書證且同時下載「苗栗行動借閱Easy Go」APP，並以APP借書3冊就可獲贈3合1充電線和玫瑰花，限量100份和200朵。

徐耀昌上午到縣圖兒童閱覽室擔任故事志工，為10多名文華國小附幼的小朋友講解繪本「糖蜂仔」，糖蜂是客語蜜蜂的意思，描述在地養蜂戶的故事，徐耀昌多次透過提問與小朋友互動，孩子們也紛紛舉手搶答，顯得很開心，隨後徐縣長也到服務台體驗充當圖書志工幫民眾辦借書，現今到圖書館借書已十分便捷，徐耀昌雖臨時上陣，但沒多久也進入狀況。

徐耀昌強調，苗栗大力推動全民閱讀，縣府持續鼓勵閱讀及文武雙全教育，近年在全國性閱讀磐石獎評比，年年名列前茅，尤其三灣圖書館借閱率冠於全國，顯示縣內鄉親不論大人、小孩都逐漸養成喜愛閱讀的好習慣，充實自己也穩固百年樹人的教育志業，推動閱讀是非常優質的政策，值得政府部門持續加大力道推廣。

教育處圖書資訊科長彭秀珍表示，縣圖去年推出的「苗栗行動借閱Easy Go」APP，是以身分證字號作為帳號，且有條碼可顯示，在許多必須實名制進入的場合，持手機就有身分證條碼可供掃描，增添便利性。