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伊甸桃園庇護工場母親節蛋糕風味讚 4月前預購9折優惠

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
小彤（右）正在準備烘焙師證照考試。圖／伊甸基金會提供
小彤（右）正在準備烘焙師證照考試。圖／伊甸基金會提供

母親節即將到來，伊甸基金會桃園市庇護工場除販售廣受好評的典藏蛋糕、日式輕乳酪蛋糕、奇亞籽南瓜磅蛋糕，今年再推出民眾敲碗許久的「莎卡歐式蛋糕」母親節禮盒，讓媽媽們可以「呷甜心花開」，享備受寵愛的幸福滋味。

伊甸今天舉辦母親節禮盒宣傳活動，邀請庇護員工小彤和媽媽參加，一同見證孩子的進步與成長。

小彤感性謝謝媽媽無畏辛苦，獨力養育她和姊姊，還將準備好的卡片，寫下未來的目標送給媽媽，並向大家分享考取丙級烘焙證照的喜樂，希望有朝一日能幫忙分擔家計，小彤也。小彤媽媽也為她打氣加油，開心說「今年的母親節禮物特別珍貴」。

今年23歲的小彤3歲被診斷為輕度智能障礙，媽媽花了許多的時間跟心力陪她學習。10年前因為小彤爸爸罹患肝癌，媽媽為撐起家中經濟原本在街上叫賣叭噗冰，後來改到市場幫人賣糕點。看著日夜辛苦工作的媽媽，小彤希望自己能早日分擔家計，減輕媽媽的負擔。

高中畢業後，小彤透過社工轉介到伊甸桃園市庇護工場面試，在媽媽的陪伴下，小彤克服表達的障礙，成為庇護工場的一員。一開始因理解能力有限，老師拆解標準工作流程幫助小彤學習，小彤也很認真抄寫幫助自己記憶，從簡易包裝，到現在已經能在外場主責茶會點心的準備工作。為提升自己的工作技能，小彤今年報考丙級烘焙麵包證照，已通過術科考試，現正努力準備筆試。

媽媽說小彤到伊甸庇護工場後變得很懂事、貼心，會主動到市場幫忙，對工作也很積極認真，伊甸讓小彤有翻轉未來的機會。 

伊甸基金會庇護事業處長陳智宏指出，自去年開始因為疫情影響，訂單大受衝擊，但伊甸卻未中斷培訓庇護員工，積極輔導考烘焙證照，期待提升他們的就業競爭力，也希望身障者專業產出的商品，能被社會大眾支持，肯定庇護工場產品不只品質與口感不輸業者，在包裝上也非常精緻。

即日起歡迎上網至伊甸公益MaLL或電話（03）4278229分機104訂購。4月30日前訂購可享9折優惠。

小彤把卡片獻給媽媽，媽媽感動擁抱女兒。圖／伊甸基金會提供
小彤把卡片獻給媽媽，媽媽感動擁抱女兒。圖／伊甸基金會提供
伊甸桃園庇護工廠母親節蛋糕開始預約。圖／伊甸基金會提供
伊甸桃園庇護工廠母親節蛋糕開始預約。圖／伊甸基金會提供

庇護工場 母親節 甜點

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