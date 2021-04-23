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竹東全民運動館3年後完工 要滿足溪南民眾運動需求

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科與立委林思銘昨天前往竹東全民運動館預定地會勘，同時聽取簡報。圖／縣府提供
縣長楊文科與立委林思銘昨天前往竹東全民運動館預定地會勘，同時聽取簡報。圖／縣府提供

新竹縣政府於前年啟用竹北國民運動中心後，考量頭前溪以南、竹東地區民眾也有運動需求，規畫竹東全民運動館，選址竹東鎮至善路，設綜合球場、新型態健身房等運動空間，預計3年後就能完工投入使用。

縣長楊文科與立委林思銘昨天前往運動館預定地會勘，楊文科表示，溪北地區已有竹北國民運動中心，多年來溪南地區鄉親十分關切一個運動場館，因此縣府爭取體育署前瞻基礎建設充實全民運動環境計畫，興建全民運動館。

竹東全民運動館總經費2.6億元，基地總面積約2169平方公尺，總樓地板面積約5422.5平方公尺，將是棟地下1層、地上5層建築，有綜合球場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室、壁球教室、桌球室、飛輪教室及必要附屬設施。

運動館選址竹東鎮至善路，位於竹東游泳池及台大醫院竹東分院旁，不僅能提供竹東鎮居民使用，且鄰近橫山、北埔、五峰等地區，預計能服務周邊12萬人口運動需求使用。

教育處表示，縣府積極打造符合全民需求的體健設施，近來已完成竹北國民運動中心、竹北標準200公尺滑輪溜冰場，與即將啟用的湖口王爺壟運動公園，未來更將有竹東全民運動館。

楊文科 健身

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