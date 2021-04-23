近百年歷史新竹幼兒園將重建 2年後擴大招340名孩童

新竹市立新竹幼兒園歷史近百年，占地800坪也是新竹最大的幼兒園，無奈過去因都市計畫疏漏被畫為停車場用地，多年來整修卡關，經市府奔走終於經都市計畫變更為文教用地，並爭取到1.3億元重建經費，預計2023年完工，市長林智堅也說，重建將保留老樹、植栽等打造公園美景，也將闢設4公尺寬巷道方便居民，創造多贏局面。

新竹幼兒園位於西大路，現有7班3到5歲班、1班學前特教班共180人，市府預計今年10月開工，師生於重建期將移往福林非營利幼兒園旁多功能會館上課，2年後完工，幼兒園校舍將新建10班3到5歲班、2班2歲專班與1班學前特教班，可擴大招生340人。

市府今天舉行幼兒園百年重生記者會，建築師林柏陽說，經與幼兒園教師討論，並整合居民意見，重建工程將保留園內彩虹拱門、大量老樹、植栽，搭配小山丘及淺水池，讓幼童能活動探索，也將採用穿透式圍籬、設計環區步道，與周邊居民共享。

今天也不少退休的老師、園長來訪，直呼盼到幼兒園重建「美夢成真」，退休10年的園長邱玲玲分享，新竹幼兒園800坪土地是由地方仕紳逐步購買捐贈而成，得來不易，四十多年前新竹市升格省轄市，因土地增值稅款負擔大，便將土地捐給市府。

「沒想到因為都市計畫的緣故，幼兒園重建困難重重！」邱回想過往因幼兒園校地被畫為停車場用地，受限土地使用分區規範，即便老舊不勘使用，無法大面積改建，她特別感謝「貴人」市長林智堅溝通協調，將土地變更文教用地，讓幼兒園得以重建。

林智堅也提到，市府不可能漠視幼兒園面臨到的困境，當時因為都市計畫疏漏，讓道路規畫將校第一分為二，「這是政府失職」，其實居民想要便利的道路也沒錯，他召集相關單位討論，也感謝里長協調，讓校地變回文教用地，未來規畫幼兒園世界街側退縮6公尺，並銜接江山街20巷處設置迴車道，方便往來通行。