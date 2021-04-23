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為侵原民土地道歉 林務局與泰雅爾族藉Sbalay儀式和解

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
觀霧國家森林遊樂區泰雅爾祖靈紀念廣場，舉行Sbalay和解儀式。記者巫鴻瑋／攝影
觀霧國家森林遊樂區泰雅爾祖靈紀念廣場，舉行Sbalay和解儀式。記者巫鴻瑋／攝影

原住民委員會今天在觀霧的泰雅爾祖靈紀念廣場，舉行泰雅爾族Skaru流域部落群與農委會林務局的Sbalay和解儀式，林務局為過去開闢大鹿林道，侵害當地原住民族人領域的行為道歉，但也藉儀式，讓林務局、雪霸國家公園管理處、Skaru流域部落群共同宣示守護山林。

農委會林務局前身台灣省農林廳林務局，在1963年1月為了運輸木材，開始開闢通往觀霧地區的大鹿林道，施工期間9名榮民殉職，因此林務局在1965年立紀念碑，以紀念施工人員篳路藍縷，開闢林道的艱辛。

可是因為大鹿林道的開發，也直接侵犯了原住民的傳統領域，2016年泰雅爾族Skaru流域部落群主權行動聯盟，攜手泰雅爾民族議會，號召百餘位族人於雪霸國家公園觀霧榮民紀念碑前抗議，認為歷史必須被轉正，要求拆遷紀念碑，國家必須承認林道沿線部落傳統領域主權。

後經林務局、退輔會、原民會、雪管處等單位討論，雙方都各退一步，在尊重多元史觀的基礎上，不拆除榮民紀念碑，而另立泰雅爾祖靈紀念碑。

Skaru流域部落群也協議依循傳統，希望透過泰雅爾族的Sbalay和解儀式，與林務局、雪管處和解、放下不滿，選在今天於泰雅爾祖靈紀念碑前宣示，共同為山林資源共同管理努力，也疊石板及喝小米酒，象徵和解。

林務局長林華慶說，過去國家林業政策未能充分理解原住民族人的生活型態，對原住民族人的生活與傳統文化造成衝擊，近年為了尊重原住民習慣，也著手修正法令，希望恢復原住民應有的權利。

Skaru流域部落群領群代表萊撒．保度在Sbalay儀式用母語上說，願意接受國家山林治理機關的道歉，但道歉不是儀式結束就沒了，而是要一起合作、共同守護山林。

泰雅爾族透過喝Sbalay釀製的小米酒，來象徵Sbalay儀式的和解。記者巫鴻瑋／攝影
泰雅爾族透過喝Sbalay釀製的小米酒，來象徵Sbalay儀式的和解。記者巫鴻瑋／攝影
泰雅爾族透過喝Sbalay釀製的小米酒，來象徵Sbalay儀式的和解，稱為Mplaw Mggop Qhziy。記者巫鴻瑋／攝影
泰雅爾族透過喝Sbalay釀製的小米酒，來象徵Sbalay儀式的和解，稱為Mplaw Mggop Qhziy。記者巫鴻瑋／攝影
觀霧國家森林遊樂區泰雅爾祖靈紀念廣場，舉行Sbalay和解儀式。記者巫鴻瑋／攝影
觀霧國家森林遊樂區泰雅爾祖靈紀念廣場，舉行Sbalay和解儀式。記者巫鴻瑋／攝影
農委會林務局、雪霸國家公園管理處、泰雅爾Skaru流域部落群代表，透過立石結盟（Phaga hka)，要共同守護山林。記者巫鴻瑋／攝影
農委會林務局、雪霸國家公園管理處、泰雅爾Skaru流域部落群代表，透過立石結盟（Phaga hka)，要共同守護山林。記者巫鴻瑋／攝影
在和解儀式前，以Ptasaw潔淨禮，祭告祖靈表達懺悔。記者巫鴻瑋／攝影
在和解儀式前，以Ptasaw潔淨禮，祭告祖靈表達懺悔。記者巫鴻瑋／攝影

原住民 農委會

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