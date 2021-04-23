注意了！檢舉亂丟菸蒂 苗栗今年受理案件暴增數倍

有隨手亂丟菸蒂習慣的民眾注意了！苗栗縣環保局今天公布1至4月間的檢舉亂丟垃圾的違規案件，短短3個多月受理案數已破萬，其中九成以上是亂丟菸蒂，與前年一整年約1萬件、去年1.8萬件相較，明顯大幅成長，環保局以此趨勢推估今年可能突破3萬件，提醒民眾改變習慣、遵守法規，以免被檢舉及受罰。

苗栗縣環保局指出，今年受理的檢舉案件，1月1904件、2月1166件、3月5718件、4月迄今已2206件，累計今年受理檢舉違規案件已達1萬994件，與往年相較，2019年約1萬件、2020年約1萬8000件，檢舉案件數大幅增加，其中九成以上是檢舉隨手亂丟菸蒂，其他則是丟檳榔渣、吐杯等違規行為。

環保局表示，從以往的亂丟菸蒂遭檢舉案件，可發現常被亂丟菸蒂的地點包括醫院、銀行、圖書館、商店、超商外面等地點，還有許多汽機車行進中或等紅燈時的亂丟菸蒂、垃圾行為，許多行為人被跟蹤拍攝而不自知，提醒大家只要改變習慣遵守法令，就不會有被檢舉及遭受罰款問題。

今年以來檢舉案件暴增，環保局發現除了檢舉者增加，一次提供的檢舉案數量也大增，可能與現在攝影器材進步且畫質清晰，且檢舉違規可獲罰款一半獎金都有關係，亂丟菸蒂開罰1200元，檢舉成立可獲600元，扣稅後實領480元，往年甚至傳出有檢舉達人月入一、二十萬元。

許多丟菸蒂的違規者將汽、機車停放路邊，在路邊或商店外丟菸蒂後才上車或騎車去，都被跟拍開罰，被檢舉人有的不服提出申訴，認為騎車、開車途中並沒有亂丟菸蒂，不能以騎乘車輛來「連結」身分，但這類申訴幾乎不會成立；也有受罰的民眾將菸蒂小心翼翼往水溝蓋內棄置，自覺並非隨手亂丟菸蒂，其實也是違規。