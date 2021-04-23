桃議員點名市府採購稽核案件螺絲鬆了 有120件列為紅燈

桃園市議會今天舉行人事處、政風處工作報告，市議員陳雅倫點出，政風處負責的採購稽核案件，缺失達10項以上的紅燈案件有120件，其中以教育局佔最多。對此政風處長曾慶瑞回應，教育局所屬學校高達300多所，但多數都是文件上小缺失，會請教育局酌量給予教育訓練、懲處。

政風處網站中有份109年度3月1日至12月31日採購列管案件統計，管制案件竟高達327件，陳雅倫表示，其中紅燈120件、黃燈131件、綠燈76件，以龜山區為例，總計有19件管制案件，而紅燈有6案且都是學校的採購案。

陳雅倫說，學校許多建設都是以採購案方式進行，如老舊校舍修繕工程、新設學校設備添購、教學參訪或比賽活動等，通常是由學校老師兼辦採購業務，但教師主業是教學，多數對採購細節不懂，需要額外花時間學習，對兼辦此業務的老師來說是沉重的負擔，且一不小心就會有觸法風險。

曾慶瑞回應，政風處目前委聘86名稽核人員，查看所有採購案在招標過程中是否有符合規定，被列為紅燈案件的有10項以上缺失，會要求局處盡快檢討，目前紅燈案件數較多的局處是教育局。

曾慶瑞舉例，採購案工程中如文件中有錯字、資料未備齊、格式錯誤、忘記蓋章等都算，加總後若有10項以上缺失，就會被列為紅燈案件，都不是大錯，皆屬於一般性缺失而已。

曾慶瑞說，政風處只要發現有缺失，一定會提醒學校及所屬單位主管，有1至2次缺失者，教育局會對學校進行教育訓練，而若有3至4次缺失者，會提報給教育局看是否要做懲處。