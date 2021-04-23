快訊

確診華航機師曾赴桃園大園清真寺 穆斯林協會：停止活動

疑金錢糾紛？台南男子槍殺張姓保母 3幼童驚嚇哭喊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃議員點名市府採購稽核案件螺絲鬆了 有120件列為紅燈

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市議員陳雅倫點出，政風處負責採購稽核案件，缺失達10項以上的紅燈案件有120件。政風處長曾慶瑞回應，其中以教育局佔最多，會請教育局酌量給予教育訓練、懲處。記者陳夢茹／翻攝
市議員陳雅倫點出，政風處負責採購稽核案件，缺失達10項以上的紅燈案件有120件。政風處長曾慶瑞回應，其中以教育局佔最多，會請教育局酌量給予教育訓練、懲處。記者陳夢茹／翻攝

桃園市議會今天舉行人事處、政風處工作報告，市議員陳雅倫點出，政風處負責的採購稽核案件，缺失達10項以上的紅燈案件有120件，其中以教育局佔最多。對此政風處長曾慶瑞回應，教育局所屬學校高達300多所，但多數都是文件上小缺失，會請教育局酌量給予教育訓練、懲處。

政風處網站中有份109年度3月1日至12月31日採購列管案件統計，管制案件竟高達327件，陳雅倫表示，其中紅燈120件、黃燈131件、綠燈76件，以龜山區為例，總計有19件管制案件，而紅燈有6案且都是學校的採購案。

陳雅倫說，學校許多建設都是以採購案方式進行，如老舊校舍修繕工程、新設學校設備添購、教學參訪或比賽活動等，通常是由學校老師兼辦採購業務，但教師主業是教學，多數對採購細節不懂，需要額外花時間學習，對兼辦此業務的老師來說是沉重的負擔，且一不小心就會有觸法風險。

曾慶瑞回應，政風處目前委聘86名稽核人員，查看所有採購案在招標過程中是否有符合規定，被列為紅燈案件的有10項以上缺失，會要求局處盡快檢討，目前紅燈案件數較多的局處是教育局。

曾慶瑞舉例，採購案工程中如文件中有錯字、資料未備齊、格式錯誤、忘記蓋章等都算，加總後若有10項以上缺失，就會被列為紅燈案件，都不是大錯，皆屬於一般性缺失而已。

曾慶瑞說，政風處只要發現有缺失，一定會提醒學校及所屬單位主管，有1至2次缺失者，教育局會對學校進行教育訓練，而若有3至4次缺失者，會提報給教育局看是否要做懲處。

延伸閱讀

北市試辦國中免費發放衛生棉 議員：應設衛生棉販賣機

台南「全糖市長」黃偉哲要減肥 挑戰對象是基隆市長林右昌

棒球／主審手臂遭暴投觸身 板中：球員當場道歉並自責

棒球／捕手閃球砸中主審爆口角 教練緩頰：他不是故意的

相關新聞

竹東全民運動館3年後完工 要滿足溪南民眾運動需求

新竹縣政府於前年啟用竹北國民運動中心後，考量頭前溪以南、竹東地區民眾也有運動需求，規畫竹東全民運動館，選址竹東鎮至善路，...

近百年歷史新竹幼兒園將重建 2年後擴大招340名孩童

新竹市立新竹幼兒園歷史近百年，占地800坪也是新竹最大的幼兒園，無奈過去因都市計畫疏漏被畫為停車場用地，多年來整修卡關，...

為侵原民土地道歉 林務局與泰雅爾族藉Sbalay儀式和解

原住民委員會今天在觀霧的泰雅爾祖靈紀念廣場，舉行泰雅爾族Skaru流域部落群與農委會林務局的Sbalay和解儀式，林務局...

注意了！檢舉亂丟菸蒂 苗栗今年受理案件暴增數倍

有隨手亂丟菸蒂習慣的民眾注意了！苗栗縣環保局今天公布1至4月間的檢舉亂丟垃圾的違規案件，短短3個多月受理案數已破萬，其中...

桃議員點名市府採購稽核案件螺絲鬆了 有120件列為紅燈

桃園市議會今天舉行人事處、政風處工作報告，市議員陳雅倫點出，政風處負責的採購稽核案件，缺失達10項以上的紅燈案件有120...

平鎮復旦陸橋要拆 地方盼妥善評估

桃園市政府今年評估拆除大溪仁和、平鎮復旦2座人行陸橋，市議員舒翠玲接獲消息，日前邀集養工處、交通局到復旦國小旁陸橋會勘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。