桃園石門水庫、寶二水庫降雨 鄭文燦：終於聽見下雨聲音

北部地區今天清晨山區和市區都下小雨，水利署增雨服務團預測今天上午北部有短暫陣雨，鋒面回波大部分都靠近集水區而且快速發展，增雨服務團將持續注意寶二、石門水庫情況抓住增雨機會。桃園市長鄭文燦也在臉書PO文「終於聽見下雨的聲音~~ （猜一首歌）」。

石門水庫集水區10個雨量觀測站除了白石、鎮西堡、西邱斯山3個站未測得降雨，將其他7個站都有降雨紀錄，上午10點平均降雨預約3.9毫米。石門水庫今天上午水位約218.23公尺，有效水量（率）4432.05萬噸（21.3%）。

桃園市長鄭文燦PO文指出，第一時間我打電話給位於石門水庫集水區的同仁，詢問那邊是否也下著雨，於是電話那頭傳來···下雨的聲音。請大家還是要持續省水、不浪費水、珍惜水資源。