快訊

中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭文燦感謝瑞莎深耕培訓韻律體操選手 桃市府核300萬補助活動中心

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦感謝瑞莎培訓桃園韻律操選手。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦感謝瑞莎培訓桃園韻律操選手。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區武漢國中韻律體操訓練基地，表示龍潭是桃園韻律體操選手的搖籃，武漢國中和雙龍、武漢、龍潭國小、龍潭國中及龍潭高中培育出許多優秀的韻律體操選手，也很高興台灣媳婦瑞莎教練長期以來義務指導，積極培育台灣韻律體操選手。

鄭文燦說，為了讓武漢國中有更完善的訓練環境，市府已核定補助活動中心300萬元，加裝冷氣並充實韻律體操地墊及相關訓練器材，期許韻律體操運動，未來能由幼兒階段就向下扎根，讓武漢國中成為韻律體操的重點學校，桃園也成為台灣韻律體操選手的搖籃。

教育局長林明裕表示，武漢國中韻律體操訓練基地所使用的活動中心，為2018年10月竣工啟用，非常適合韻律體操練習使用；明年武漢國中將成立非營利幼兒園，未來可從幼兒階段開始進行完整訓練。

鄭文燦 台灣媳婦 體育

延伸閱讀

陳佩琪暗酸鄭文燦？柯文哲：回家會叫她少寫一點

凱基證助弱勢 獲金質獎

桃園啟動循環杯租借服務 鄭文燦：逐步推廣全市

長榮空服員充電再出發 鄭文燦：津貼1萬多桃申請2.1億

相關新聞

鄭文燦感謝瑞莎深耕培訓韻律體操選手 桃市府核300萬補助活動中心

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區武漢國中韻律體操訓練基地，表示龍潭是桃園韻律體操選手的搖籃，武漢國中和雙龍、武漢、龍潭國...

創紀錄！新竹市豪奪全中運14金 自由式包辦6金

今年全中運落幕，新竹市小將拚出14金8銀9銅的佳績，比去年增加3金，其中游泳自由式項目包辦6面金牌，田徑也拿下4金，刷新...

新竹市無人回收站獲好評 今年將推「乾電池」回收站

新竹市政府前年起曾推動24小時無人回收站，方便市民隨時回收鐵罐、寶特瓶等回收物，還結合集點贈獎活動，很受歡迎，但去年8月...

34年從工讀生做到助理專員 她獲全國模範勞工表揚

苗栗縣頭份市光和耐火工業公司築爐部助理專員范美玲在公司34年，從工讀生做起，並不斷進修，半工半讀取得碩士學位，努力充實自...

3年3千萬元桂竹筍加工站揭牌 苗栗因大乾旱等不到雨後春筍

原住民族委員會連3年共補助3000萬元經費，加上縣府配合款，在泰安梅園部落興建的原住民桂竹筍加工站今天揭牌，但因大乾旱，...

苗栗大埔水庫原水直供竹南廣源 水公司：主要工業用水

苗栗縣三大主要水庫都見底，民眾議論另座大埔水庫原水卻供應竹南鎮廣源科技園區，自來水公司今天澄清說明，大埔水庫主要供農田灌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。