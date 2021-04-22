鄭文燦感謝瑞莎深耕培訓韻律體操選手 桃市府核300萬補助活動中心

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區武漢國中韻律體操訓練基地，表示龍潭是桃園韻律體操選手的搖籃，武漢國中和雙龍、武漢、龍潭國小、龍潭國中及龍潭高中培育出許多優秀的韻律體操選手，也很高興台灣媳婦瑞莎教練長期以來義務指導，積極培育台灣韻律體操選手。

鄭文燦說，為了讓武漢國中有更完善的訓練環境，市府已核定補助活動中心300萬元，加裝冷氣並充實韻律體操地墊及相關訓練器材，期許韻律體操運動，未來能由幼兒階段就向下扎根，讓武漢國中成為韻律體操的重點學校，桃園也成為台灣韻律體操選手的搖籃。

教育局長林明裕表示，武漢國中韻律體操訓練基地所使用的活動中心，為2018年10月竣工啟用，非常適合韻律體操練習使用；明年武漢國中將成立非營利幼兒園，未來可從幼兒階段開始進行完整訓練。