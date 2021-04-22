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創紀錄！新竹市豪奪全中運14金 自由式包辦6金

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
培英國中廖祐菲（右2）拿下全中運游泳國女組50、100及200公尺自由式金牌，竹光國中黃子怡（左2）則抱回游泳國女組400、800及1500公尺自由式金牌。圖／新竹市政府提供
培英國中廖祐菲（右2）拿下全中運游泳國女組50、100及200公尺自由式金牌，竹光國中黃子怡（左2）則抱回游泳國女組400、800及1500公尺自由式金牌。圖／新竹市政府提供

今年全中運落幕，新竹市小將拚出14金8銀9銅的佳績，比去年增加3金，其中游泳自由式項目包辦6面金牌，田徑也拿下4金，刷新新竹市紀錄的消息傳回地方，讓不少人振奮，市長林智堅今天表示，全中運新竹市代表隊表現優異，顯示竹市扎根基層運動有成，市府將持續推動基層運動發展，讓選手們能夠安心在各體育領域上全力衝刺。

培英國中廖祐菲、竹光國中黃子怡2人在游泳國女組自由式項目囊括50、100、200、400、800及1500公尺的6面金牌，是新竹市首次包辦國女組自由式全項目金牌，達成「全制霸」目標，教練陳嶽衛盼竹市未來能興建1座標準游泳池，以利訓練選手。

「靠著意志力和自己奮戰！」廖祐菲說，自己已經國三了，除訓練外還得準備會考，在身體及精神上都是大考驗，這次拿到3面金牌，要感謝陳嶽衛教練還有媽媽的照顧；黃子怡也開心分享，團隊氛圍不錯讓她快樂游泳，將再戰10月全運會為新竹市爭光。

成德高中田徑隊在杜茂生、高慶華、陳穎祈、吳念庭及彭子玲「成德五虎將」的帶領下，共獲得4金3銀1銅並拿下田徑高男總錦標第1名。教練高慶華說，高三詹泳逵去年因中暑未能發揮實力，今年透過戰術運用拿到1萬公尺競走金牌，留下高中美好回憶。

教育處代理處長沈靜濤說，市府重視基層運動選手培訓與扎根，除了積極投入資源改善體育設施外，也依據各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化四級培訓制度等，要成為運動選手最堅強的後盾。

教育處表示，新竹市代表隊共獲得14金8銀9銅，游泳項目拿下6金，田徑項目4金，新竹市傳統強項射箭、拳擊及桌球也都順利奪金。

成德高中朱禎祥拿下全中運田徑高男組110公尺跨欄金牌。圖／新竹市政府提供
成德高中朱禎祥拿下全中運田徑高男組110公尺跨欄金牌。圖／新竹市政府提供
富禮國中林嘉妤、張琁、森麗恩拿下全中運射箭國女組團體賽金牌。圖／新竹市政府提供
富禮國中林嘉妤、張琁、森麗恩拿下全中運射箭國女組團體賽金牌。圖／新竹市政府提供

新竹 金牌 體育

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