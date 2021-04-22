新竹市無人回收站獲好評 今年將推「乾電池」回收站

新竹市政府前年起曾推動24小時無人回收站，方便市民隨時回收鐵罐、寶特瓶等回收物，還結合集點贈獎活動，很受歡迎，但去年8月暫時停止營運，市議員施乃如認為無人回收站成效不錯，累計155公噸回收量，提案要求市府持續推動。環保局說，當時無人回收站為環保署補助的示範計畫，今年將推乾電池回收，並爭取固定式回收據點。

新竹市無人回收站營運計畫前年7月上路，市府環保局布設7站、11台自動辨識回收機，24小時運作，民眾可運用機台回收廢玻璃、寶特瓶、鐵罐、鋁罐4大資源物，由於回收變得新鮮好玩，還可參加集點，不少人下班還特地來無人站體驗回收樂趣。

不過，24小時自動無人回收站停止營運，機台都撤走，讓不少市民失落，施乃如也認為無人回收站提供隨時回收、集點便利性，吸引逾6千人參與，很多民眾也紛紛反映為何不續辦理，她認為新竹市作為智慧高科技城市，應持續推動讓環保注入創新思維。

市府環保局指出，當時推出的無人回收站為環保署補助的示範計畫，1年下來累計APP下載會員數約6250人、Facebook粉絲頁按讚1965人，總回收重量155公噸，其中寶特瓶計68萬7118支最多，其餘為玻璃瓶50萬1889支、鐵鋁罐也有將近26萬9943支。

市府環保局副局長洪明仕說，今年竹市續獲環保署補助，將推出乾電池無人回收站，近期已經完成招標，最近就會推出，屆時民眾可帶著家中不要的乾電池到無人回收站，一樣會有兌換集點活動，但乾電池回收站同樣為示範計畫，有一定營運時間。