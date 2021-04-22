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34年從工讀生做到助理專員 她獲全國模範勞工表揚

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市光和耐火工業公司築爐部助理專員范美玲（中）獲選全國模範勞工，縣長徐耀昌（左）今天接見表揚她是苗栗之光。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市光和耐火工業公司築爐部助理專員范美玲（中）獲選全國模範勞工，縣長徐耀昌（左）今天接見表揚她是苗栗之光。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份市光和耐火工業公司築爐部助理專員范美玲在公司34年，從工讀生做起，並不斷進修，半工半讀取得碩士學位，努力充實自我，提升本職學能，今年獲選全國模範勞工，縣長徐耀昌今天勞動節前夕，接見表揚她是苗栗之光。

今年全國模範勞工51人，范美玲獲肯定，得來不易，她16歲進入台泥關係企業光和耐火工業公司福利社工作，她半工半讀完成高中、大學學業，並取得中華大學工業管理系碩士學位，她不但發揮大學、研究所所學，在專業領域表現卓越，且擔任苗栗縣產業總工會理事，熱心參與社會服務工作。

范美玲今天由公司經理邱坤煥、光和耐火公司企業工會監事召集人許文龍、苗栗縣總工會理事長麥志宏、產業總工會理事長賴明政、職業總工會理事長徐碧蔘等人陪同接受表揚，徐耀昌幫她披掛全國模範勞工彩帶，並頒贈勞工楷模獎牌，肯定她在工作崗位上認真努力辛勤付出，足可做為勞工朋友的典範。

范美玲表示光和耐火工業公司重視員工的福利，並提供穩定的工作環境，長官也很照顧提拔她，所以才會在光和耐火服務這麼久。

苗栗縣 徐耀昌

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