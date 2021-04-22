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3年3千萬元桂竹筍加工站揭牌 苗栗因大乾旱等不到雨後春筍

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安梅園部落興建的原住民桂竹筍加工站今天揭牌，但因大乾旱，衝擊桂竹筍產量。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安梅園部落興建的原住民桂竹筍加工站今天揭牌，但因大乾旱，衝擊桂竹筍產量。圖／苗栗縣政府提供

原住民族委員會連3年共補助3000萬元經費，加上縣府配合款，在泰安梅園部落興建的原住民桂竹筍加工站今天揭牌，但因大乾旱，衝擊桂竹筍產量不到往年一成，加工站等不到「雨後春筍」，試營運2星期收不到1000斤，農民損失慘重。

苗栗縣種植桂竹筍面積約2萬4000公頃，年產量2萬1000噸，泰安鄉面積、產量居冠，因氣候、土壤及山區海拔高度等條件相當適合，天然又無汙染，成為原住民部落重要經濟作物，並視為上帝恩賜的禮物，也深受消費者喜愛，今年因3、4月春雨不來，桂竹筍嚴重減產。

縣府去年輔導成立有限責任苗栗縣泰安鄉桂竹筍生產合作社，希望透過農民自己種植、加工、營銷，形成完整的產業經營模式，並爭取原民會3000萬元經費，補助配合款設置桂竹筍加工站，原民會經濟發展處長宋麗茹、苗栗縣副縣長鄧桂菊及泰安鄉長劉美蘭，今天啟動鍋爐後運轉。

加工站以機械化流程設備，生產桶筍能直接販售到終端的餐飲業者，同時開發速食包裝等多元性產品，提升附加價值，鄧桂菊鼓勵農友通力合作，結合觀光休閒提升為6級產業，增加原鄉農友收益。不過，今年碰到56年來最嚴峻的乾旱，產量不如以往，收成恐怕不到1成。

筍農叫苦不已，3、4月原本是盛產期，加工站試營運2周卻收不到1000斤，縣府農業處指出，乾旱造成桂竹筍受災嚴重，但因絕大多數在林業用地，屬於附屬產品，無法辦理農業天然災害現金救助，縣府將輔導農民友善耕作，只要通過認證，連續3年可領到每公頃每年3萬元環境獎勵金。

苗栗縣泰安梅園部落興建的原住民桂竹筍加工站今天揭牌，但因大乾旱，衝擊桂竹筍產量。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安梅園部落興建的原住民桂竹筍加工站今天揭牌，但因大乾旱，衝擊桂竹筍產量。圖／苗栗縣政府提供

農民 原住民 苗栗縣

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