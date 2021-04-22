苗栗大埔水庫原水直供竹南廣源 水公司：主要工業用水

苗栗縣三大主要水庫都見底，民眾議論另座大埔水庫原水卻供應竹南鎮廣源科技園區，自來水公司今天澄清說明，大埔水庫主要供農田灌溉，且水質不符合飲用水源水質標準，無法運用在民生用水，至於原水供應廣源，主要也供工業使用。

苗栗縣水情嚴峻，永和山水庫供水的頭份、竹南4月6日起分區供水，頭份上游的大埔水庫卻供原水給廣源，引發民眾議論，水公司第三區管理處指出，大埔水庫主要供應農田灌溉，屬地面水丙類水體，目前蓄水量僅剩約120萬噸，每天灌溉需水量約10萬噸，如果未來持續水情不佳，也只能供應12天。

此外，自來水水源取用應符合「飲用水管理條例」規範，多年來大埔水庫上游集水區未辦理離牧措施，水質疑受畜牧排水有機物影響，檢測化學需氧量（COD）每公升約31毫克，超出飲用水水源水質標準每公升25毫克，另外大埔圳頭份興隆段是露天水圳，水源也容易受污染，因此水源無法用於民生用水。

三區處指出，廣源科技園區自設淨水場處理大埔水庫原水，包含園區第二廢水處理場，每天處理1500噸RO逆滲透淨水設備，處理後水仍僅供園區廠商工業用水，至於園區廠商民生用水，仍是水公司東興淨水場配水管網系統供應。

苗栗三大主要水庫，目前永和山水庫有效蓄水量166.96萬噸，蓄水率5.6%，明德水庫有效蓄水量116.06萬噸，蓄水率9.5%，鯉魚潭水庫有效蓄水量737.42萬噸，蓄水率6.4%，水情持績吃緊。