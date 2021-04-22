義消小黃司機、台水抓漏職人盡忠職守 獲竹市模範勞工

勞動節就快到了，新竹市選拔年度模範勞工出爐，有216人獲選，周普天是30年經驗小黃司機，工作之餘投入義消志工；台水公司龍澐翔擅長管線抓漏，更協助推動北水南調工程；喜憨兒餐廳庇護員工趙力勤不畏身障條件，成了獨當一面的餐廳師傅，3人今天獲市長林智堅表揚、頒發獎狀，林也感謝所有勞工堅守崗位，為城市默默付出。

65歲周普天同時也獲選全國模範勞工，29日將到總統府接受總統蔡英文接見。周開計程車超過30年，工作在外不時碰見意外事故，他熱心救援，並決定加入新竹市救難協會與新竹市消防局鳳凰救護志工隊與新竹市警察局民防大隊，投入各項公益事務。

周參與多場重大救援工作，跑遍桃竹苗區域，更曾參與過1998年的國華空難，前往新竹南寮救援，也參與過同年的大園空難救災，希望能發揮一己之長幫助更多人。

台水公司61歲員工龍澐翔同樣工作37年，平常專治看不見的漏水，在台水公司負責自來水檢測漏業務，以高科技儀器監測掌管各區地下水管線狀況，只要水壓不正常、供水異常或無水狀況，即與團隊不分晝夜前往檢修，走遍山區與海邊，堪稱抓漏職人。

「今年的旱象真的相當嚴峻」，龍也提到，台水公司全體都繃緊神經應對，去年他與工研院材化所技術團隊研發出檢測漏精進技術，透過收音與電腦分析技術，運用於竹南、竹北等地供水轄區，穩定區域供水。在北水南調工程中，龍澐翔所屬團隊更在管線架設「超音波流量計」，監測每天的送水量確實到達20萬噸，確保供水穩定。

在喜憨兒烘焙餐廳任職的趙力勤則獲選為模範庇護員工，她服務十多年，臉上總掛著笑容，讓同事、客人都相當喜愛，她說，看到客人來店裡用餐，是很大的鼓勵和繼續挑戰學習的動力。未來希望成為獨當一面的內場小師傅，獨立賺錢養活自己。